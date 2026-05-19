Le secteur du bâtiment réduit trop lentement son empreinte carbone, alerte le Programme des Nations unies pour l'environnement, malgré des besoins massifs d’efficacité énergétique.

Le secteur de la construction peine à verdir son empreinte. Chaque semaine ou presque, l'humanité construit l'équivalent de la superficie de Paris. Un rythme vertigineux qui s'accompagne d'un constat alarmant : les secteurs du bâtiment et de la construction ont ralenti leurs efforts pour réduire leur impact environnemental. C'est l'avertissement lancé ce mardi 19 mai par les Nations unies.

Selon le rapport publié ce mardi par le Programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP), le monde construit chaque jour « environ 12,7 millions de mètres carrés de surface de plancher », soit une cadence qui laisse loin derrière les efforts de décarbonation du secteur.

Car si la machine à construire tourne à plein régime, la transition climatique, elle, accuse du retard. « Le monde construit vite, mais reste à la traîne » face aux exigences climatiques, alerte Hanane Hafraoui, chargée de mission bâtiment à l'UNEP.

Une empreinte carbone hors normes

Cette croissance est portée en grande partie par la construction de logements, avec pour épicentre les économies émergentes, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est en tête.

L'empreinte environnementale du secteur est à la mesure de cette expansion, colossale. Selon l'UNEP, le bâtiment et la construction sont responsables de 37 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre si l'on intègre celles générées durant la phase d'usage des bâtiments, de près de 50 % de l'extraction mondiale de matériaux, et de 28 % de la consommation mondiale d'énergie.

Les émissions des bâtiments durant leur phase d'usage sont estimées à 9,9 milliards de tonnes d'équivalent CO2, en hausse de 1 % par rapport à l'année précédente. Une progression qui « suit la tendance de la décennie écoulée », soulignent les Nations unies.

Une transition verte qui s'essouffle

Depuis 2015, ces émissions ont progressé de 6,5 %, tandis que la consommation d'énergie liée au chauffage, à l'éclairage ou à la climatisation a crû de 11 %. Le secteur est également très gourmand en matériaux dont la fabrication pèse lourd sur le climat. Le ciment, l'acier et l'aluminium utilisés dans les bâtiments représentent à eux seuls 9 % des émissions mondiales en 2024, un chiffre qui n'a pas significativement évolué au fil des années, demeurant autour de 2,1 milliards de tonnes d'équivalent CO2, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Ce tableau préoccupe les Nations unies, qui constatent que depuis 2020, « les progrès ont ralenti, la transition verte ne s'étant pas maintenue au rythme de la construction ».

3 600 milliards de dollars nécessaires pour l’efficacité énergétique

« Alors que des solutions existent, elles ne sont pas encore déployées à la vitesse et avec l'ampleur nécessaires », a souligné Martin Krause, directeur de la division changement climatique de l'UNEP.

Pour Hanane Hafraoui, « il faut accélérer significativement les rénovations d'ampleur des bâtiments existants, (...) utiliser la commande publique de façon beaucoup plus stratégique » vers « des solutions bas carbone » et « réduire la consommation d'énergie par mètre carré » d'au moins 25 % d'ici 2030.

Un effort qui a un prix. Le rapport avertit que « les investissements dans l'efficacité énergétique des bâtiments » devront atteindre 3 600 milliards de dollars d'ici 2030 pour s'inscrire dans une trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050.

Avec AFP