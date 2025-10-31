REP Emballages Professionnels : Twiice et Valobat unissent leurs forces

Une collaboration au service des acteurs du bâtiment

En unissant leurs savoir-faire, Twiice et Valobat mutualisent leurs compétences pour :

Simplifier la mise en conformité des metteurs sur le marché du bâtiment grâce à un guichet unique de déclaration,

Renforcer la représentativité sectorielle des entreprises concernées,

Structurer une filière de recyclage adaptée aux déchets issus des activités professionnelles,

Créer des synergies entre les produits du bâtiment et les emballages professionnels pour la reprise des déchets plastiques et bois.

L’expertise technique de Twiice, renforcée par l’ancrage métier de Valobat

Depuis plus de cinq ans, Twiice accompagne les industriels dans la création de filières de collecte, de réemploi et de recyclage d'emballages professionnels en boucle fermée.

Avec plus de 30 projets d’expérimentation et d’industrialisation menés en France et en Europe, le futur éco-organisme a développé des solutions innovantes pour chaque étape de la fin de vie des déchets : traçabilité, collecte, tri, massification, transport, régénération, réincorporation ou décontamination.

Cette expertise technique s’appuie sur la collaboration d’une cinquantaine d’acteurs de la filière et s’enrichit aujourd’hui de la connaissance approfondie des métiers du bâtiment apportée par Valobat.

« S’associer à Valobat, c’est construire une réponse à la fois ciblée et ambitieuse pour les metteurs sur le marché du bâtiment. Ce partenariat associe notre expertise technique des emballages professionnels, en particulier plastiques, à la maîtrise sectorielle de Valobat pour déployer une filière efficace et adaptée. » Marc-Antoine Franc, Directeur Général de Twiice.

Une solution sur mesure pour les industriels, distributeurs et entreprises du bâtiment

Ce partenariat Twiice – Valobat répond à une attente forte du secteur. Depuis janvier 2025, Valobat travaille avec ses adhérents pour identifier leurs besoins en matière de gestion des emballages professionnels, leurs contraintes opérationnelles et leurs priorités environnementales.

« Ce partenariat reflète notre engagement : proposer aux acteurs du bâtiment une solution experte, opérationnelle et 100 % adaptée à leurs enjeux. Notre ambition est de contribuer activement au réemploi, à la réduction et au recyclage des déchets d’emballages issus de la construction. Ensemble avec Twiice, nous construisons une réponse qui conjugue efficacité, représentativité et proximité terrain. » Hervé de Maistre, Président de Valobat.

Valobat, la voix du bâtiment au sein de la gouvernance de Twiice

Grâce à cette collaboration structurante, Valobat intègre désormais la gouvernance de Twiice, au sein du collège Bâtiment / Construction. Ce collège défendra les intérêts spécifiques du secteur dans le cadre de la nouvelle REP Emballages Professionnels et en assurera l’animation.

Cette démarche de co-construction vise à offrir aux entreprises du bâtiment des services adaptés, des démarches simplifiées et une meilleure coordination entre les filières emballages et produits du bâtiment.

