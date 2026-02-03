Ecophon Clipso™ So Acoustic : textile tendu acoustique A
Publié le 03 février 2026
Un textile technique tendu sans couture pensé pour la performance acoustique
Dans un contexte où la qualité acoustique devient un critère essentiel de confort et de bonne conception architecturale, les revêtements de la gamme Ecophon Clipso™ So Acoustic proposent une solution hautement performante : un textile technique micro perforé, sans couture, tendu à froid et à sec, offrant une absorption acoustique jusqu’à la classe A selon l’absorbant utilisé (10, 30 ou 50 mm).
Une réponse efficace pour réduire le bruit dans tous types d’espaces, professionnels comme résidentiels.
Une absorption maîtrisée pour des espaces mieux conçus
Combinée à un absorbant acoustique, la toile So Acoustic capte et dissipe l’énergie sonore afin de diminuer significativement la réverbération.
Avec une performance pouvant atteindre αs = 1, elle répond aux exigences des environnements sensibles : bureaux, salles de réunion, bibliothèques, restaurants, zones de passage ou espaces éducatifs.
Installée à température ambiante, la solution est particulièrement appréciée en rénovation, pour son intervention propre, rapide et sans ajout d’eau.
Une liberté de conception totale pour les prescripteurs
La gamme So Acoustic se décline en plusieurs versions pour s’intégrer harmonieusement dans tout projet architectural :
→ Ecophon Clipso™ So Acoustic 495 D : sobriété et précision
- Toile technique acoustique en polyester
- Disponible en blanc, blanc cassé et noir
- Largeurs disponibles : 2 000 mm, 2 500 mm, 3 350 mm, 4 100 mm et 5 100 mm
- Idéale pour les projets épurés, minimalistes ou nécessitant de grandes surfaces tendues sans raccord
→ Ecophon Clipso™ So Acoustic 495 AC : créativité et couleur
- Textile acoustique disponible dans une large palette de couleurs
- Largeurs : 2 500 mm, 3 350 mm et 5 100 mm
- Offre une liberté esthétique élargie, permettant de jouer sur les volumes, les teintes et la mise en scène architecturale
- Même en couleur, la performance acoustique reste optimale
Un format XXL et une finition irréprochable
Grâce à des largeurs pouvant atteindre 5,10 mètres, les revêtements So Acoustic permettent de couvrir de vastes surfaces en évitant les joints apparents — un avantage majeur pour conserver la pureté des lignes architecturales.
Le revêtement présente une finition uniforme, lisse et régulière, assurant un rendu visuel haut de gamme.
Une solution adaptée à la réalité des chantiers
- Installation à froid, à sec, compatible avec les sites occupés
- Légèreté, durabilité et résistance
- Convient aussi bien au neuf qu’à la rénovation
- S’intègre dans des systèmes sur mesure : plafonds, murs, panneaux, formes libres, effets 3D
- Permet de concilier esthétique, contraintes spatiales et efficacité acoustique
Créer des environnements plus confortables et plus sereins
En intégrant Ecophon Clipso™ So Acoustic dans vos projets, vous disposez d’un matériau à la fois performant et structurant, permettant :
- D’améliorer nettement le confort acoustique des usagers,
- D’enrichir la qualité perceptive de l’espace,
- D’exprimer une intention architecturale forte grâce aux possibilités esthétiques.
Une solution pensée pour allier naturellement technique, design et bien être.
