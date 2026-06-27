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KINGSPAN ACOUSTICS®

Kingspan Acoustics® conçoit et fabrique des plafonds, panneaux muraux, baffles et îlots acoustiques en laine de bois d'origine danoise. Notre conviction est simple : rendre l'acoustique visible et en faire un élément de design, apportant confort, chaleur et caractère aux espaces d'enseignement, de travail, de loisirs, de culture et de soin.

Sonvika® est notre gamme phare pour le marché français. Elle s'appuie sur un savoir-faire perfectionné au Danemark depuis plus de neuf décennies. Ces panneaux offrent une absorption acoustique pouvant atteindre la classe A, selon la configuration, ainsi que de nombreuses possibilités décoratives. Les produits sont dotés de données environnementales vérifiables, notamment de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) publiées dans la base de données INIES et utilisables dans les projets visant la norme RE2020.

Les maîtres d'ouvrage, architectes, économistes, bureaux d’études, entreprises de pose et distributeurs bénéficient d'un soutien technique solide, d'une logistique fiable et de données environnementales transparentes.

Kingspan Acoustics® fait partie du groupe Kingspan®, acteur mondial de premier plan dans le domaine des solutions avancées d’isolation et d’enveloppe du bâtiment, présent dans plus de 80 pays.

Les solutions Kingspan Acoustics®