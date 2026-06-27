Kingspan Acoustics
63200 RIOM
France
KINGSPAN ACOUSTICS®
Kingspan Acoustics® conçoit et fabrique des plafonds, panneaux muraux, baffles et îlots acoustiques en laine de bois d'origine danoise. Notre conviction est simple : rendre l'acoustique visible et en faire un élément de design, apportant confort, chaleur et caractère aux espaces d'enseignement, de travail, de loisirs, de culture et de soin.
Sonvika® est notre gamme phare pour le marché français. Elle s'appuie sur un savoir-faire perfectionné au Danemark depuis plus de neuf décennies. Ces panneaux offrent une absorption acoustique pouvant atteindre la classe A, selon la configuration, ainsi que de nombreuses possibilités décoratives. Les produits sont dotés de données environnementales vérifiables, notamment de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) publiées dans la base de données INIES et utilisables dans les projets visant la norme RE2020.
Les maîtres d'ouvrage, architectes, économistes, bureaux d’études, entreprises de pose et distributeurs bénéficient d'un soutien technique solide, d'une logistique fiable et de données environnementales transparentes.
Kingspan Acoustics® fait partie du groupe Kingspan®, acteur mondial de premier plan dans le domaine des solutions avancées d’isolation et d’enveloppe du bâtiment, présent dans plus de 80 pays.
Les solutions Kingspan Acoustics®
- Plafonds acoustiques
- Panneaux muraux acoustiques
- Baffles acoustiques
- Îlots acoustiques
- Accessoires
Sonvika Core Plafond
Sonvika® Core, la gamme de plafonds acoustiques polyvalents. Composé d’un panneau en laine de bois avec liant ciment, Sonvika® Core est une solution polyvalente pour les applications...
Sonvika Optima Plafond
Sonvika® Optima, absorption acoustique maximale en pose suspendue sur ossatures T. Sonvika® Optima est une dalle de plafond acoustique en laine de bois liée au ciment pourvue d'un...
Sonvika Performance Plafond
Sonvika® Performance, le plafond acoustique à absorption maximale en fixation directe ou avec plénum. Composé d’un panneau en laine de bois couplé à une...
Sonvika Linear Plafond
Sonvika® Linear, le plafond acoustique aux motifs linéaires ininterrompus. Les panneaux Sonvika® Linear associent expression architecturale et performances acoustiques. Sonvika®...
Sonvika Trame T24 Plafond
Sonvika® Trame 24, le plafond acoustique modulaire aux motifs linéaires. Sonvika® Trame 24 est une solution polyvalente pour les applications en plafond suspendu modulaire. Il contribue...
Sonvika Hexa Plafond
Sonvika® Hexa se distingue par son motif géométrique inspiré du cube, créant un effet visuel en trois dimensions qui rythme les surfaces et dynamise les perspectives. En...
Sonvika Core Panneau mural
Composé d’un panneau en laine de bois avec liant ciment, Sonvika® Core est une solution polyvalente pour les applications murales. Il offre une absorption acoustique αw = 0,50, classe...
Sonvika Performance Panneau mural
Sonvika® Performance, le panneau mural acoustique à absorption maximale en fixation directe. Composé d’un panneau en laine de bois couplé à une laine minérale...
Sonvika Linear Panneau mural
Sonvika® Linear, le panneau mural acoustique aux motifs linéaires ininterrompus. Les panneaux muraux Sonvika® Linear associent expression architecturale et performances acoustiques. Sonvika®...
Sonvika Pulse Panneau mural
Sonvika® Pulse se distingue par son motif circulaire organique, composé de cercles de différents diamètres qui rythment les surfaces et créent un effet de mouvement. En...