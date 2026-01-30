Isover lance un nouveau panneau isolant pour lutter contre les nuisances sonores des appartements ou maisons mitoyennes.

Bruits de pas, son de la télévision ou équipements domestiques envahissants rythment le quotidien de nombreux occupants d’appartement comme de maison mitoyenne. Pour répondre à ces nuisances sonores, Isover lance Acoustimince, une nouvelle solution d’isolation acoustique annoncée comme capable de réduire significativement les bruits entre logements, avec des performances pouvant atteindre jusqu’à –21 dB sur les murs.

Acoustimince est un panneau de laine de verre semi-rigide de 3 cm. Une fois intégré au système de pose (fourrures et parement), l’ensemble atteint 5 cm d’épaisseur. Une solution adaptée aux projets de rénovation où la perte de surface doit être minimisée comme les appartements, les studios mais aussi les maisons mitoyennes de ville ou en quartiers pavillonnaires péri-urbains. Le format des panneaux (600 × 1 350 mm) a été « volontairement choisi pour faciliter la pose, limiter les découpes et s’adapter aux chantiers en site occupé», indique Isover.

© Isover

Un produit fabriqué en France et recyclable

En application sur mur mitoyen, le système complet, associant isolant et parement, affiche un gain d’affaiblissement acoustique pouvant atteindre 21 dB, selon Isover. En plafond sous plancher béton, les performances annoncées font état d’une réduction des bruits aériens jusqu’à 13 dB et des bruits d’impact jusqu’à 26 dB. « Ces résultats sont comparables à ceux d’un plafond autoportant, tout en préservant l’espace intérieur. »

Le produit est compatible avec les systèmes Optima d’Isover et Stil F530 de Placo.

Certifié par l’ACERMI et conforme à la réglementation en vigueur, le matériau est semi-rigide et classé A1 au feu. Fabriqués en France, les panneaux sont composés à 80 % de verre recyclé et utilisent un liant biosourcé issu des filières céréalières et sucrières. Le produit veut s’inscrire dans une logique d’économie circulaire : d’après Isover, il est entièrement recyclable via une filière de collecte et de revalorisation des déchets de laine de verre.

Par Nils Buchsbaum