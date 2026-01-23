Podcast
Knauf lance la bande à joint armée King Size, la solution idéale pour les plaques de plâtre BA18 et BA25

Publié le 23 janvier 2026

Parce que la qualité de finition des ouvrages en plaques de plâtre est essentielle sur les chantiers, Knauf, spécialiste de l’isolation et de l’aménagement intérieur, enrichit sa gamme de bandes à joint avec une nouvelle référence performante : la bande à joint armée King Size. Conçue pour le traitement des angles saillants conformes au DTU 25.41, cette solution large et renforcée répond parfaitement aux exigences des plaques de plâtre BA18, BA25 et des cloisons en double peau.
Une gamme complète de bandes à joint pour des finitions durables

Knauf propose une gamme exhaustive de bandes à joint pour plaques de plâtre, chacune développée pour répondre à des configurations spécifiques de chantier. Angles extérieurs (Goppinger), angles supérieurs à 90° (Ultraflex), angles arrondis (Denver), angles sortants à 90° pour plaques BA25 (Dallas – bande totalement renforcée)… chaque solution garantit des jonctions solides, des angles impeccables et une durabilité optimale face aux chocs du quotidien.

Avec la bande à joint armée King Size, Knauf innove en proposant une bande armée traditionnelle large, livrée à plat et en rouleau, spécialement dédiée aux angles saillants.

Bande à joint armée King Size : performance et gain de temps sur chantier

Plus large de 3 cm qu’une bande classique, la bande à joint armée King Size offre une largeur totale de 8 cm, assurant une emprise renforcée sur l’angle. Elle est particulièrement recommandée pour :

  • les plaques de plâtre BA18 et BA25,
  • les cloisons en double peau de BA13,
  • les zones soumises à des sollicitations mécaniques élevées.

Grâce à son âme métallique rigide et sa composition en papier de haute qualité, la bande garantit :

  • une excellente pénétration de l’enduit,
  • une adhérence immédiate,
  • un séchage homogène,
  • une résistance optimale aux chocs.

→ Résultat : une pose simplifiée, une finition esthétique et une réduction significative du temps de mise en œuvre.

Knauf, expert des solutions pour plaques de plâtre et aménagement intérieur

Knauf met son expertise au service des professionnels du bâtiment en proposant une offre complète de solutions pour l’isolation et l’aménagement intérieur. Producteur de plaques de plâtre, de panneaux isolants en polystyrène expansé, polyuréthane, laine de bois et fibres biosourcées, Knauf développe des produits innovants, en phase avec les évolutions réglementaires et les enjeux de la construction durable.

 

