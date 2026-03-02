Knauf lance MyKnauf Suivi de commandes : un service digital de suivi en ligne en temps réel

Destiné aux distributeurs professionnels, ce service permet un suivi de commandes en ligne en temps réel, avec visualisation complète des informations logistiques et administratives.

Une plateforme digitale unifiée pour les professionnels du bâtiment

Dans la continuité du regroupement digital opéré fin 2024 sur un site unique réunissant Knauf, Knauf Insulation et Knauf Ceiling Solutions, MyKnauf Suivi de commandes s’inscrit dans la stratégie globale d’amélioration de l’expérience client du groupe.

Déployé à l’international, le service est désormais disponible pour les clients de Knauf France depuis février 2026.

Objectif :

Simplifier la gestion des commandes

Offrir plus d’autonomie aux distributeurs

Optimiser la performance logistique

MyKnauf Suivi de commandes : une vision 360° des commandes Knauf

Le nouvel outil digital propose :

→ Une consultation complète des commandes

Commandes passées et en cours

Date de passation et date de livraison

Détail des articles

Prix, quantités, poids et volumes

→ Un suivi logistique en temps réel

Statut de la commande : en cours de traitement | confirmée | en route | livrée | fractionnée

Lieu de livraison : en agence | sur chantier | enlèvement sur site Knauf

Géolocalisation du camion de livraison (service en cours de déploiement progressif)

→ Un accès direct aux documents

Bons de livraison

Factures

Documents téléchargeables en ligne

Cette solution permet ainsi aux distributeurs de mieux anticiper les livraisons, d’optimiser leur organisation et d’améliorer la satisfaction de leurs propres clients.

Un outil pensé pour toutes les équipes des distributeurs

MyKnauf Suivi de commandes s’adresse à l’ensemble des collaborateurs des distributeurs Knauf :

Centrales d’achats

Plateformes logistiques

Chefs d’agence

Responsables de rayon

Attachés technico-commerciaux

L’activation est rapide après inscription.

Un système de gestion des droits permet aux administrateurs (directions régionales, pôles approvisionnement, directions multi-sites) d’ouvrir des accès personnalisés à leurs équipes, garantissant autonomie et sécurité des données.

Une solution testée et approuvée par les distributeurs

Avant son lancement officiel, le service a été testé par plusieurs distributeurs français. Les retours confirment :

La simplicité d’utilisation

La pertinence des fonctionnalités

Le gain de temps au quotidien

Selon Joaquim Correia, Directeur Marketing Stratégique Knauf : « MyKnauf Suivi de commandes est une nouvelle solution mise à disposition des clients distributeurs pour leur faciliter le quotidien, les rendre plus autonomes et les plus performants possible, en droite ligne avec la promesse du groupe : Build on us. »

Une stratégie digitale au service de la performance des distributeurs

Avec MyKnauf Suivi de commandes, Knauf confirme sa volonté de :

Digitaliser la relation client

Optimiser la chaîne logistique

Améliorer la transparence des flux

Renforcer l’autonomie des partenaires distributeurs

Le service continuera d’évoluer avec de nouvelles fonctionnalités afin de répondre aux attentes du marché et aux enjeux de la distribution de matériaux de construction.

Pour en savoir plus exit_to_app