Eurobois 2026 dévoile les temps forts de sa programmation

Eurobois 2026, une plateforme de solutions pour la filière bois

Face à l’augmentation des exigences réglementaires, aux enjeux de transition énergétique, à la valorisation des ressources locales et au renouvellement générationnel, les professionnels du bois doivent adapter leurs pratiques et leurs modèles.

C’est dans cette dynamique qu’Eurobois 2026 s’affirme comme un salon professionnel incontournable, en proposant une programmation orientée solutions, directement connectée aux réalités du terrain :

emploi et formation,

adaptation aux normes,

innovation technologique et numérique,

nouveaux usages du bois et des matériaux.

Avec plus de 29 000 visiteurs professionnels et 520 exposants et marques lors de sa dernière édition, Eurobois confirme son statut de rendez-vous majeur de la filière bois en France, réunissant l’ensemble de la chaîne de valeur : première et seconde transformation, agencement, construction bois, équipements, matériaux, outillages et solutions numériques.

« Eurobois 2026 s’inscrit dans une période de transformation profonde pour la filière bois. Le programme a été pensé pour permettre aux professionnels de se projeter dans l’avenir du secteur et répondre concrètement aux défis de la transition, de l’innovation et de la formation. » Alexandra Moncorgé, Directrice du salon Eurobois

Une programmation immersive pour valoriser les savoir-faire bois et multimatériaux

→ Le Laboratoire de l’Agencement : design et modularité

Installé dans le hall 6, le Laboratoire de l’Agencement met en scène des solutions innovantes autour des enjeux clés du design bois et multimatériaux : confort, personnalisation, modularité et durabilité.

→ L’Atelier MOB : la construction bois en démonstration

L’Atelier MOB propose une immersion au cœur d’un atelier de construction de maison ossature bois grandeur nature. Des démonstrations mêlant techniques traditionnelles et outils numériques valorisent les savoir-faire constructifs de la filière.

→ La Matériauthèque : explorer les matériaux bois de demain

En partenariat avec la revue FORMÆ, Eurobois 2026 propose une sélection exclusive de matériaux innovants, mettant en lumière les tendances émergentes et les évolutions écologiques, technologiques et matérielles du secteur.

« Ce partenariat avec Eurobois réaffirme notre engagement en faveur d’un design responsable et créatif, et notre rôle de passerelle entre les filières du bois, de l’aménagement et de l’innovation. » Sébastien Maschino, rédacteur en chef de FORMÆ

Just Wood It : un chantier pédagogique et collaboratif

Mené avec les Compagnons du Devoir, le projet Just Wood It met en scène toutes les étapes de création de chaises en bois, de la conception à la fabrication. Les visiteurs peuvent s’initier aux métiers du bois : conception, gravure, assemblage.

Cette expérience immersive permet de comprendre concrètement les processus de fabrication bois et de valoriser la coopération entre corps de métiers. Les chaises réalisées seront offertes par Eurobois à un établissement public lyonnais.

Révéler les talents de demain des métiers du bois

Eurobois 2026 accueille un dispositif inédit dédié aux jeunes talents de la filière bois, en partenariat avec la Fédération Compagnonnique, l’AOCDTF et la FFB-UMB.

Des compétiteurs issus des Équipes de France WorldSkills (charpente, menuiserie, ébénisterie) réaliseront des démonstrations en vue des compétitions internationales de 2026. Une exposition d’œuvres MOF et MAF viendra également valoriser les parcours d’excellence.

« Eurobois 2026 est un levier majeur pour renforcer l’attractivité des métiers du bois et promouvoir les savoir-faire d’excellence auprès des jeunes générations. » Jean-Marie Mazière, Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment

Eurobois Awards 2026 : l’innovation bois à l’honneur

Les Eurobois Awards récompensent les innovations les plus marquantes présentées par les exposants. Quinze solutions présélectionnées seront soumises au vote d’un jury de professionnels, d’un jury étudiant (ENSTIB, ESB, CREAD) et du public.

La remise des prix sera assurée par Marc Thiercelin, navigateur et parrain de l’édition 2026.

Conférences et débats : la Wood Arena au cœur des enjeux

Véritable forum du salon, la Wood Arena proposera une programmation de conférences autour de thématiques clés :

réemploi et recyclage du bois,

normes, sécurité et qualité,

agencement bois et technologies numériques,

attractivité des métiers et nouvelles générations.

