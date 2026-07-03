Au-delà du béton, Schöck accompagne l’essor des constructions hybrides, bois et acier

Le bois séduit par sa légèreté et sa capacité à stocker le carbone, le béton par sa robustesse et son inertie thermique, tandis que l'acier autorise des structures élancées et de grandes portées. Cette complémentarité exige toutefois une parfaite maîtrise des interfaces entre matériaux afin de garantir la continuité des performances thermiques, structurelles et acoustiques de l'ouvrage.

Spécialiste reconnu du traitement des ponts thermiques structurels, Schöck accompagne cette évolution des modes constructifs grâce à des solutions éprouvées pour les liaisons béton-bois, béton-acier et acier-acier, associées à un accompagnement technique complet.

Des solutions adaptées aux liaisons multi-matériaux

Historiquement reconnu pour son expertise des raccordements béton-béton, Schöck a développé au sein de sa gamme Isokorb® des solutions spécialement conçues pour les projets hybrides.

Au sein de sa gamme Isokorb®, plusieurs références sont dédiées aux différents types de raccordements :

Isokorb ® XT / T SK et SQ pour les liaisons entre structures acier / bois et dalles béton ;

pour les liaisons entre structures acier / bois et dalles béton ; Isokorb® T S pour les assemblages acier-acier ;

Ces rupteurs de ponts thermiques assurent simultanément la transmission sécurisée des efforts et la continuité de l'isolation thermique au niveau des jonctions. Ils trouvent leur place dans de nombreuses applications telles que les balcons en porte-à-faux, coursives extérieures, auvents ou casquettes architecturales.

Le confort acoustique au cœur des bâtiments hybrides

Au-delà du traitement des ponts thermiques, les projets bois et hybrides imposent également une attention particulière aux performances acoustiques.

Avec sa gamme Tronsole®, Schöck propose des solutions destinées à désolidariser les escaliers et circulations verticales des structures porteuses. Ces dispositifs limitent efficacement la transmission des bruits d'impact et contribuent au confort des occupants, notamment dans les logements collectifs, les bâtiments tertiaires ou les établissements recevant du public.

Dans les constructions hybrides, où les exigences de confort sont particulièrement élevées, cette maîtrise des performances acoustiques constitue un enjeu majeur

Bien plus qu'un fabricant : un partenaire technique

Schöck ne se limite pas à la fourniture de produits. Le fabricant accompagne les équipes de maîtrise d'œuvre, les bureaux d’études et les entreprises de construction tout au long du projet. Les équipes techniques interviennent dès les premières phases du projet afin d'étudier les détails constructifs, d'identifier les solutions les plus adaptées et d'optimiser les performances thermiques, acoustiques, structurelles et carbone des ouvrages.

Documentation technique, outils de dimensionnement, exemples de raccordements, bibliothèques BIM, expertise d'ingénierie et études spécifiques permettent aux concepteurs de sécuriser leurs choix dès l'amont du projet. Pour les configurations les plus complexes, des études sur mesure peuvent également être réalisées jusqu'au démarrage du chantier.

Schöck, partenaire des constructions hybrides de demain

Avec l'essor des bâtiments bas carbone et la montée en puissance des systèmes constructifs hybrides, la maîtrise des liaisons entre matériaux devient un facteur clé de performance.

Avec cette approche globale, Schöck confirme que son expertise historique du traitement des ponts thermiques s'étend aujourd'hui à l'ensemble des liaisons constructives des bâtiments bois, acier et hybrides. À travers ses solutions Isokorb® et Tronsole®, associées à un accompagnement technique complet, Schöck apporte aux professionnels de la construction des réponses concrètes pour concevoir et réaliser les bâtiments de demain.

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