Piloté par Bercy, le comité de crise BTP sort un guide pour aider les entreprises à sécuriser leur trésorerie dans les marchés privés des travaux. Notamment face à la volatilité des prix face aux tensions géopolitiques.

Alors que le conflit reprend au Moyen-Orient, peut-on craindre une aggravation de l'inflation sur les matières premières ? Si, d'après IntercontinentalExchange Futures, le cours du pétrole brent a baissé à 77,19 dollars ce jeudi 9 juillet à 10h52, l'incertitude économique persiste dans le BTP.

Ce qui a poussé le comité de crise du BTP, piloté par le Médiateur des entreprises, rattaché au ministère de l'Économie et des Finances, à sortir un guide intitulé « Améliorer la trésorerie dans les marchés privés de travaux », ce mercredi 8 juillet.

Des délais de paiement aux index BT et TP

« Dans un contexte où les entreprises du BTP doivent composer avec des tensions sur les coûts et la trésorerie, ce guide apporte des solutions très opérationnelles, directement mobilisables sur le terrain », affirme Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises.

La Capeb (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), la CNATP (Chambre Nationale des Artisans des Travaux Publics et du Paysage), la FDMC (Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction), la FFB (Fédération Française du Bâtiment), la FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics) et FPI (Fédération des Promoteurs Immobiliers de France) : voici les membres du comité de crise BTP qui a conçu le guide.

Le document tend à sécuriser financièrement les relations contractuelles et les trésoreries des entreprises du bâtiment et des travaux publics, particulièrement éprouvées face aux tensions géopolitiques et la volatilité des coûts. Sur une bonne cinquantaine de pages, différents rappels des réglementations, conseils et outils sont décortiqués, du versement de l'acompte aux exemples de courriers à adresser aux banques.

Les recommandations se penchent également sur le cas des chantiers en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA). Un focus est également consacré à la facturation électronique, que toutes les grandes entreprises et les ETI doivent appliquer dès le 1er septembre prochain. Les PME et micro-entreprises seront concernées au 1er septembre 2027.

« Le guide traite notamment de l'amélioration des délais de paiement, de l'accélération du règlement des soldes de marchés, des garanties de paiement, des délégations de paiement au bénéfice des sous-traitants ou fournisseurs, des cautionnements ainsi que des solutions permettant de limiter, lorsque cela est pertinent, le poids des garanties pesant sur la trésorerie des entreprises », est-il détaillé dans le communiqué gouvernemental.

Le Comité de crise BTP a également actualisé, en complément, son mémo sur l'application des index BT et TP, afin d'orienter les entreprises face aux variations des prix des matériaux.

Pour consulter le guide « Améliorer la trésorerie dans les marchés privés de travaux », rendez-vous sur ce lien !