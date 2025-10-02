Knauf enrichit sa gamme TOPIQ® Alpha avec HYGENA TOPIQ® Alpha 20

Destinée aux environnements les plus exigeants, la dalle HYGENA TOPIQ® Alpha 20 complète l’offre Hygiène & Santé de Knauf Ceiling Solutions et répond aux besoins des prescripteurs à la recherche de solutions fiables pour les espaces sensibles.

Une dalle acoustique performante et hygiénique pour les environnements sensibles

La nouvelle dalle HYGENA TOPIQ® Alpha 20 a été conçue pour répondre aux exigences sanitaires les plus strictes (NF S 90-351). Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, elle s’impose comme une solution idéale pour :

Les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, laboratoires).

(hôpitaux, cliniques, laboratoires). L’ industrie agroalimentaire .

. Les restaurants inter-entreprises .

. Les zones à très haut risque sanitaire (classe de risque 4).

→ Caractéristiques sanitaires de la dalle HYGENA TOPIQ® Alpha 20 :

Résistance aux bactéries et moisissures (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis) – Classe M1.

(Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis) – Classe M1. Classement ISO 4 pour salles blanches : contrôle strict des particules fines (0,1 à 5 μm).

: contrôle strict des particules fines (0,1 à 5 μm). Conformité CP(0,5)5 : décontamination rapide et efficace des particules de 0,5 μm jusqu’à 99,999 %.

: décontamination rapide et efficace des particules de 0,5 μm jusqu’à 99,999 %. Résistance totale à l’humidité (100 %) garantissant durabilité et hygiène.

TOPIQ® Alpha : une gamme de plafonds acoustiques aux multiples atouts

La gamme TOPIQ® Alpha doit son nom à son excellente absorption acoustique (classe A – coefficient αw 1.00 en 20 mm). Elle contribue à créer des espaces intérieurs plus calmes, confortables et propices à la concentration.

Parmi ses autres atouts :

Une surface extra-blanche et plane , unique sur le marché des plafonds en laine minérale laminée.

, unique sur le marché des plafonds en laine minérale laminée. Un rendu lumineux et contemporain, avec une réflexion de la lumière de 86 % .

. Des certifications environnementales exigeantes : Eurofins Indoor Air Comfort® (Classe A+) pour les faibles émissions de COV, et une réaction au feu Euroclass A1.

Une mise en œuvre facile et rapide

La dalle HYGENA TOPIQ® Alpha 20 a été pensée pour simplifier le travail des installateurs :

Surface non directionnelle : pose rapide et sans contrainte.

: pose rapide et sans contrainte. Poids léger (2,6 kg/m²) : manipulation aisée sur chantier et lors des interventions de maintenance.

: manipulation aisée sur chantier et lors des interventions de maintenance. Remplacement simple et efficace en cas de besoin, sans altérer l’esthétique ni les performances du plafond.

Une solution Knauf Ceiling Solutions tournée vers l’avenir

Avec la nouvelle dalle acoustique HYGENA TOPIQ® Alpha 20, Knauf Ceiling Solutions confirme son engagement à proposer des solutions innovantes, durables et adaptées aux exigences sanitaires et acoustiques des environnements sensibles. Fabriquée en France, elle contribue également à valoriser la production locale et à répondre aux enjeux de construction responsable.

