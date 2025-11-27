Alkern annonce des FDES pour l’ensemble de son offre de planelles

Après s’être imposé comme le premier fabricant français à proposer des FDES vérifiées pour ses références de dalles drainantes en béton, Alkern persiste dans son rôle de pionnier avec deux nouvelles FDES couvrant l’ensemble de ses solutions planelles en béton, avec ou sans isolant rapporté : Isoplanel, Isoplanel I, Isoplanel S, Isoplanel SI, Isoplanel Max (d’une résistance thermique exceptionnelle de R=1,8.m².K/W).

Fruit d’un travail collectif mené avec deux autres fabricants français (Fabemi et Seac) dans le cadre du GIE France Blocs, ces nouvelles FDES viennent en effet attester d’un impact carbone divisé par plus que 10 par rapport aux données environnementales par défaut (planelles béton : 0,935 kg eq. CO2/ml et planelles béton avec isolant rapporté : 2,2 kg eq. CO2/ml). Précisons que ces FDES, disponibles sur la base INIES, sont conformes à l’amendement A2 de la norme NF EN 15804, encadrant exclusivement les planelles fabriquées par ces trois membres du GIE France Blocs.

Rappelons que, jusqu’ici, aucune FDES spécifique aux planelles béton n’était disponible. Alkern signe donc encore une avancée majeure dans la construction bas carbone avec des réponses conjuguant performance thermique, maîtrise de l’impact carbone et respect des exigences normatives et sismiques. Ces FDES reflètent ainsi la réalité des process industriels Alkern, tout en offrant aux concepteurs de projets publics et privés, les moyens d’évaluer au plus juste, leur empreinte carbone, en intégrant les performances réelles des solutions Alkern dans leurs analyses de cycle de vie (ACV) et indicateurs carbone RE2020.

Ces données vérifiées et parfaitement représentatives du terrain leur assurent également de valoriser ces solutions locales et traçables issues de la cinquantaine d’usines Alkern implantées sur le territoire national. Avec ces nouvelles FDES, Alkern franchit donc encore une étape de plus vers les bâtiments bas carbone, plus justes (vs les données historiquement disponibles) et plus responsables.

