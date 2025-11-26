AGC élargit sa gamme de verres imprimés structurés bas carbone

AGC Glass Europe, marque mère de la marque Glastetik, présente une gamme de verres imprimés fabriqués avec nettement moins d’émissions de CO2 que dans un four de fabrication du verre standard.

Les verres imprimés Imagin sont désormais disponibles en 22 dessins standards et plus de 50 sur demande industrielle. On les retrouve dans un large éventail d’applications pour l’agencement, la décoration et l’architecture intérieure.

IMAGIN MAT, plus d’intimité et de luminosité

La finition satinée du verre Imagin Mat (Delta Mat et Flutes Mat) offre de l’intimité et une bonne transmission lumineuse. Le léger matage à l’acide de sa surface est rigoureusement contrôlé pour garantir une uniformité parfaite. Résistant aux taches, Imagin Mat se nettoie facilement et constitue une alternative élégante aux verres sablés classiques.

IMAGIN BACK-PAINTED, les verres imprimés laqués

Imagin Back-Painted est un verre imprimé en relief avec une peinture blanche ou noire sur une face. Ces panneaux de verre s’installent aisément en revêtement mural.

Imagin Flutes White Light 9003 Imagin Flutes Black Classic 9005

Imagin Raywall 90 White Light 9003 Imagin Raywall 90 Black Classic 9005

Idéal pour le mobilier, les cloisons ou les murs décoratifs, Imagin Back-Painted bénéficie d’une garantie de cinq ans sur la compatibilité de sa laque avec les produits d’installation par collage de la marque FIX-IN d’AGC.

IMAGIN DOMINOS, motif géométrique

La nouvelle gamme Imagin Clear accueille le motif Dominos, composé de petits carrés, disponible en 4, 6 et 8 mm et trempable thermiquement. Ces caractéristiques permettent à ce nouveau dessin d’équiper les cabines de douche, cloisons ou portes en verre toute hauteur.

Une production durable dans le four hybride Volta

Les produits de la gamme Imagin sont fabriqués dans le four Volta de l’usine de Barevka (République tchèque). Ce four hybride innovant de dernière génération bénéficie des toutes dernières technologies en matière environnementale : ses émissions directes de CO₂ sont réduites et la circularité du verre est améliorée grâce à une plus grande proportion de matériaux recyclés dans ses matières premières.

