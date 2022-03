L'appui de fenêtre et seuil de porte OPTI’ONE : la dernière innovation WESER

Champions de la protection des ouvertures contre l’humidité et soutien de la menuiserie, l’appui de fenêtre et le seuil de porte sont deux éléments incontournables en maçonnerie. Deux ans de recherche et de développement ont permis à Weser de concevoir un produit répondant aux deux usages et ainsi donner naissance à sa toute dernière innovation.

L’OPTI’ONE, un produit 2 en 1

L’OPTI’ONE de Weser est conçu pour être utilisé en support des fenêtres ainsi que des portes et baies vitrées.

Par ailleurs, Weser propose des longueurs s’accordant à toutes les tailles d’ouvrant puisque l’OPTI’ONE est disponible en monolithique jusqu’à 2,5m.

L’appui/seuil OPTI’ONE de Weser : un poids plume

Avec ses 31 kg/ml, cet Appui/Seuil est l’un des plus légers du marché. Cela procure plusieurs avantages à ses utilisateurs.

Premièrement, cette légèreté réduit grandement la pénibilité sur les chantiers. Ce qui se traduit par une réduction du temps de pose.

Deuxièmement, son poids plume rend superflu l’usage de plusieurs palettes. Seule une palette sera nécessaire sur le chantier pour garantir le besoin en appuis et seuils d’une maison individuelle.

Et dernier avantage et non des moindres, l’OPTI’ONE est plus léger que ses prédécesseurs de minimum 33 %, ce qui le rend beaucoup plus maniable. Un travail sur nos matériaux ainsi que sur la conception du produit a permis de réduire grandement son poids.

Confort et pérennité : maîtres-mots de l’OPTI’ONE

Avec sa pente douce de 4,8 %, l’OPTI’ONE résout deux problèmes : il garantit le parfait écoulement des eaux tout en permettant son franchissement sans aucune difficulté.

Les personnes à la mobilité réduite telles que les femmes enceintes, les personnes âgées, etc… ont peu de chances d’y chuter lors d’un passage.

Cette pente de 4,8% est le point d’équilibre entre l’accessibilité et l’évacuation des eaux vers l’extérieur. Pour garantir la pérennité de l’ouvrage, l’OPTI’ONE dispose de rejingots latéraux fuyants jusqu’au nez de l’appui afin de diriger les écoulements. De plus, la présence d’une goutte d’eau traversante sous le nez de l’OPTI’ONE évite les coulures sur la façade et protège l’esthétisme de la façade.

L’OPTI’ONE, poser un Appui/Seuil n’a jamais été aussi facile

Calvaire des maçons, la casse de maçonnerie puis sont rebouchage sont des étapes fastidieuses lors de la pose des appuis de fenêtre et des seuils de portes.

En réponse à ces difficultés, Weser a mis au point la « Pose Simplifiée » sur ses appuis et seuils. Cette méthode de pose permet de glisser l’appui/seuil de l’intérieur vers l’extérieur sans avoir à casser la maçonnerie et donc sans avoir à fragiliser la structure. De plus, l’OPTI’ONE a reçu une version améliorée de cette « Pose Simplifiée » par la réduction du poids de 33%, ce qui accélère encore la pose.



Les équipes de Weser ont conçu l’OPTI’ONE pour qu’il s’adapte à la plupart des menuiseries présentes sur le marché. Muni de deux oreilles qui viennent en butée de la maçonnerie, le dépassement du nez sera forcément identique sur tous les ouvrants garantissent l’esthétisme de l’habitation.

Esthétisme et élégance de l’OPTI’ONE, quand les seuils/appuis sont à la mode

Avec une finition parfaitement lisse, l’OPTI’ONE est aussi un plaisir pour les yeux.

D’ailleurs, il se décline en deux teintes dont l'esthétisme n’est plus à démontrer : le blanc tradition aux reflets lumineux et le gris galet, une douce couleur rappelant les plages de galets.

Autre point fort de cette innovation, tous appuis et seuils de l’habitation auront exactement la même teinte, de quoi ravir les esthètes et les décorateurs.

