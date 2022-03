La marque NF-Granulats évolue et intègre l’économie circulaire dans son nouveau référentiel

Les granulats sont une ressource finie. Il était devenu indispensable d’utiliser des granulats issus de matière recyclée pour assurer la pérennité des gisements. La marque NF-Granulats a évolué dans ce sens pour accompagner les exploitants vers plus d’économie circulaire avec notamment de nouvelles exigences sur les granulats recyclés, en réponse aux besoins des prescripteurs et utilisateurs.

Avec l’intégration de nouveaux engagements concernant la production de granulats recyclés et les granulats de prémélanges recyclés/naturels, l'économie circulaire s'invite dans la nouvelle version du référentiel NF-Granulats (V12) pour s’orienter vers un mode de construction plus durable.



Cette nouvelle version du référentiel NF-Granulats, applicable depuis le 28 février 2022, intègre les recommandations du PN Récybéton afin de valoriser de manière plus écologique les matériaux constituants le béton. Il comporte de nombreuses évolutions :



En premier lieu, une nouvelle trame uniformisée par AFNOR en 2 parties et des améliorations rédactionnelles sont ainsi proposées, ceci afin d’offrir une meilleure lisibilité au référentiel. La première partie reprend ainsi les règles de fonctionnement de la certification NF, quand la seconde partie reprend les règles de certification et correspond aux exigences spécifiques applicables aux granulats.



Cette nouvelle version du référentiel englobe également des améliorations techniques, telles que la qualification systématique par rapport à l’alcali réaction et ce, quel que soit le matériau et l’intégration des granulats recyclés. Le référentiel s’ouvre par ailleurs vers la certification de nouveaux produits : les granulats pour chaussées (bétons de ciment), les granulats recyclés et les granulats de prémélanges.



Cette nouvelle version du référentiel NF-Granulats accompagne le nouveau corpus normatif : le fascicule FD P 18-663 de février 2021 et la nouvelle version de la norme française NF P 18-545 d’octobre 2021.



La marque volontaire NF-Granulats s’inscrit dans la démarche de progrès des producteurs de granulats, soucieux de valoriser des produits de qualité, durables et sûrs. Le premier avantage est l’augmentation des fréquences des contrôles et des essais pour un engagement solide des producteurs vis-à-vis des caractéristiques du produit, ainsi que la neutralité de l’évaluation de la qualité du produit par des organismes partenaires accrédités COFRAC. Il permet dans un second temps de limiter, voire de s’affranchir du contrôle acquéreur, parfois contraignant comme pour les bétonniers ou les fabricants de produits préfabriqués.

Pour en savoir plus exit_to_app