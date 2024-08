L’importance du Bilan Carbone pour les entreprises du BTP

Dans un monde de plus en plus conscient de l'impact environnemental, les entreprises du BTP ont un rôle crucial à jouer.

Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) est l'un des plus importants producteurs de gaz à effet de serre (GES) au niveau mondial.

Réaliser un Bilan Carbone n'est plus une option, mais une nécessité pour rester compétitif et responsable.

Qu’est-ce qu’un Bilan carbone ?

Créé en 2004 par l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et actuellement diffusé par l’Association Bilan Carbone (ABC), le Bilan Carbone est une méthode permettant de mesurer les émissions de GES d'une organisation ou d'un territoire. En réponse aux exigences réglementaires, aux demandes des Maîtres d’Ouvrage et aux initiatives d’amélioration environnementale, les entreprises du bâtiment sont de plus en plus amenées à réaliser des analyses environnementales de leurs activités.

Pour qui le Bilan Carbone est obligatoire ?

Si vous êtes une entreprise de + 500 salariés (ou + 250 salariés dans les DOM) ;

Si vous êtes une collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants ;

Si vous êtes un établissement public et services d'État de plus de 250 agents ;

Si vous avez entre 50 et 250, et + de 250 salariés et si vous bénéficier du Plan France Relance vous devez aussi faire un Bilan Carbone.

Quels sont les avantages pour votre entreprise ?

Réaliser un bilan carbone présente plusieurs avantages :

Prendre conscience de son impact sur l’environnement et identifier les sources d’émissions de GES.

Améliorer votre image auprès des clients et des partenaires, en montrant un engagement responsable.

Anticiper les réglementations à venir et se positionner comme une entreprise proactive.

Effectuer des économies en optimisant votre consommation d'énergie.

Répondre à des appels d'offres de grand groupe du secteur de la construction et des travaux publics soumis à la CSRD (proposition de directive par la Commission européenne visant à actualiser le reporting extra-financier des entreprises en y intégrant de nouvelles mesures).

Améliorer votre modèle économique.

Pourquoi faire appel à BRZ France ?

BRZ France vous propose un accompagnement sur mesure pour la réalisation de votre Bilan Carbone pour votre entreprise de BTP, spécifiquement adapté aux besoins de votre entreprise.

Choisir BRZ France pour votre Bilan Carbone, c’est :

Profiter de l'expertise d'un Consultant Carbone BRZ dédié.

Effectuer votre Bilan Carbone sur la plateforme SAMI, conforme à la méthodologie Bilan Carbone®.

Réaliser un bilan carbone peut être une tâche complexe et chronophage. En tant qu'expert du secteur BTP, votre Consultant Bilan Carbone BRZ France vous accompagne tout au long de votre projet pour assurer une mesure fiable et précise de votre empreinte carbone.

Comment BRZ France vous accompagne ?

BRZ France vous guide à chaque étape de votre projet Bilan Carbone :

Lancement de projet et découverte du logiciel Bilan Carbone SAMI : votre Consultant Carbone BRZ France vous accompagne pour démarrer le projet et vous familiariser avec la plateforme SAMI. Collecte des données : vous rassemblez et saisissez les données nécessaires dans la plateforme SAMI. Analyse des données et réalisation d’un rapport de synthèse : votre Consultant Carbone BRZ France analyse les données et produit un rapport de synthèse. Présentation des résultats et élaboration de votre plan d’action : votre Consultant Carbone BRZ France vous présente les résultats détaillés de votre Bilan Carbone et vous aide à élaborer un plan d’action.

Lors de la réunion de restitution, vous définissez une roadmap pour réduire vos émissions. Le logiciel bilan carbone SAMI vous permet de visualiser l'impact de chaque action sur vos objectifs et trajectoires de réduction.

