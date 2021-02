Cette huile, non filmogène et déclinée en 40 teintes, est utilisée pour tous types de bois (neuf ou en rénovation) qui exigent que le sol soit praticable rapidement. Oil Plus 2c est un vrai sérum de beauté pour embellir, nourrir et protéger tous les parquets en un rien de temps... c'est une huile nourrissante et protectrice totalement respectueuse de l'environnement (0% de COV). La finition garantit une résistance aussi performante que celle d'un vitrificateur à l'usure des passages, mais aussi aux projections d'eau, à l'eau stagnante (idéal pour une salle de bains, une cuisine, un plan de travail) et à de nombreux liquides.