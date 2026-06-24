La lumière naturelle pour un nouveau quartier créatif à Berlin

Les verrières LAMILUX Glass Roof PR60 pour KALLE Neukölln à Berlin

Avec KALLE Neukölln, un nouveau quartier urbain a vu le jour à Berlin. Situé au 101 Karl-Marx-Straße, le projet est issu de la transformation d’un ancien grand magasin avec parking. Aujourd’hui, le bâtiment réunit espaces de travail modernes, gastronomie, commerces, offres culturelles et jardin en toiture pour créer un lieu ouvert dédié à la vie urbaine et aux rencontres.

La lumière naturelle joue un rôle central dans cette transformation. Grâce à de nouvelles ouvertures, découpes et surfaces vitrées, la structure massive du bâtiment existant a été ouverte afin de laisser pénétrer la lumière et l’air en profondeur. Trois verrières LAMILUX Glass Roof PR60 y contribuent de manière essentielle. Elles apportent la lumière naturelle dans les zones centrales du bâtiment et renforcent, notamment au-dessus des patios, une atmosphère claire et ouverte sur plusieurs niveaux.

D’un ancien grand magasin à un quartier urbain ouvert

KALLE Neukölln illustre une transformation qui va bien au-delà d’une rénovation classique. D’un bâtiment typique des années 1970, combinant surfaces de vente, parking et bureaux, est né un ensemble moderne et polyvalent destiné au travail, à la gastronomie, au commerce et aux loisirs.

Le principal défi résidait dans la profondeur et le caractère fermé de la structure existante. De vastes zones du bâtiment étaient à l’origine peu éclairées. Pour créer davantage d’ouverture, de nouveaux patios ont été intégrés dans l’existant. Ils apportent lumière, air et perspectives visuelles depuis la toiture jusqu’au rez-de-chaussée, et constituent ainsi la base du caractère accueillant du bâtiment.

Des verrières comme sources de lumière dans l’atrium

Les verrières LAMILUX Glass Roof PR60 s’intègrent dans la nouvelle architecture de KALLE Neukölln comme des éléments clés, à la fois fonctionnels et esthétiques. Elles créent des transitions baignées de lumière entre le bâtiment existant et ses nouveaux usages, tout en rendant perceptible la profondeur du bâtiment d’une manière nouvelle.

C’est notamment au-dessus de l’atrium que les verrières déploient pleinement leur effet : la lumière naturelle et l’air frais pénètrent dans l’espace intérieur sur plusieurs niveaux. Des zones autrefois sombres et fermées gagnent ainsi une nouvelle qualité. Il en résulte une atmosphère urbaine, ouverte et lumineuse.

Les verrières apportent également une contribution technique importante à la transformation du bâtiment existant. En tant que constructions poteaux-traverses haut de gamme, elles soutiennent l’efficacité énergétique du bâtiment et répondent à des exigences essentielles en matière d’isolation thermique, d’isolation acoustique et de protection incendie. Elles relient ainsi l’architecture robuste de l’existant à une utilisation confortable et tournée vers l’avenir.

Des usages variés sous la lumière naturelle

Foodmarket, bureaux et jardin en toiture font de KALLE Neukölln un quartier urbain polyvalent, pensé pour le travail, la gastronomie, les rencontres et les moments de détente. Le Foodmarket devient un lieu vivant au sein du bâtiment, où se rencontrent différentes offres culinaires, des espaces ouverts et une conception architecturale contemporaine. Les bureaux proposent des concepts flexibles, des zones de communication et des espaces de retrait adaptés aux nouveaux modes de travail. Le jardin en toiture complète l’ensemble avec un niveau ouvert, offrant une grande qualité de séjour et une vue sur Berlin.

Dans tous ces espaces, la lumière naturelle joue un rôle déterminant. Les grandes ouvertures, les surfaces vitrées et les verrières LAMILUX Glass Roof PR60 amènent la lumière en profondeur dans une structure existante autrefois fermée. Elles créent des espaces intérieurs lumineux, facilitent l’orientation dans le bâtiment et relient naturellement l’intérieur et l’extérieur. Les verrières ne soutiennent donc pas seulement la transformation architecturale du bâtiment : elles façonnent aussi l’atmosphère quotidienne du lieu, ouverte, accueillante et vivante.

La lumière comme élément de transformation

KALLE Neukölln montre comment une architecture existante peut être réactivée grâce à des interventions ciblées. La transformation de cet ancien grand magasin avec parking repose sur une idée forte : ne pas masquer la structure existante, mais la faire évoluer. Lumière, air et ouverture deviennent ainsi des principes essentiels du projet architectural.

Les trois verrières LAMILUX Glass Roof PR60 y apportent une contribution visible et sensible. Elles font de la lumière naturelle un élément porteur de la nouvelle architecture, améliorent la qualité de séjour et accompagnent les multiples usages du bâtiment, du Foodmarket aux espaces de travail modernes, jusqu’au jardin en toiture.

Ainsi, un ancien ensemble fermé devient un lieu lumineux et ouvert pour le travail, la gastronomie, la culture et la vie urbaine : un projet dans lequel patrimoine bâti, ville et lumière naturelle se rencontrent à nouveau.

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