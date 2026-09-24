Lumière naturelle pour la rénovation patrimoniale d’une synagogue

Un édifice cultuel marqué par l’histoire

Inaugurée en 1931, la synagogue de la Reichenbachstraße constitue un témoignage majeur de l’histoire religieuse et de l’architecture cultuelle contemporaine à Munich. Sa restauration minutieuse visait à révéler à nouveau son architecture historique et la conception d’origine de son espace intérieur.

Huit LAMILUX Glass Roof PR60 à deux pans y apportent une contribution essentielle. Installés au-dessus des ouvertures zénithales restaurées du plafond, ils y dirigent la lumière naturelle et renouent ainsi avec l’un des principes fondamentaux du projet architectural initial.

Le concept lumineux d’origine retrouve sa place

Conçue par l’architecte Gustav Meyerstein, la synagogue compte parmi les rares édifices cultuels israélites d’avant-guerre encore conservés en Allemagne. Son espace intérieur s’inscrit dans les principes de la Nouvelle Objectivité : lignes claires, proportions équilibrées et maîtrise ciblée de la lumière caractérisent son architecture.

Les ouvertures zénithales occupaient dès l’origine une place déterminante dans cette conception. La lumière venant du sommet mettait en valeur le plafond, soulignait la hauteur de l’espace et créait une atmosphère calme et solennelle.

Lors des pogroms de novembre 1938, la synagogue fut gravement dévastée. Après la Seconde Guerre mondiale, elle put à nouveau être utilisée comme lieu de culte, mais son organisation spatiale d’origine resta difficilement perceptible pendant plusieurs décennies. La rénovation patrimoniale avait donc pour objectif de rendre à nouveau visibles les principaux éléments du projet historique, sans effacer les traces de l’histoire mouvementée du bâtiment.

Les ouvertures zénithales structurent l’espace

Les nouvelles verrières se trouvent au-dessus des ouvertures historiques du plafond et les alimentent uniformément en lumière naturelle. Le plafond restauré retrouve ainsi toute sa présence, tandis que la composition spatiale d’origine redevient perceptible.

Associée aux fenêtres ornementées, cette lumière crée une ambiance équilibrée. L’intérieur paraît ouvert et lumineux, tout en conservant son caractère préservé et propice au recueillement. La solution technique reste volontairement discrète et accompagne l’architecture sans s’imposer visuellement.

Dans un édifice cultuel, la lumière ne répond pas uniquement à un besoin fonctionnel. Elle influence la perception des volumes, facilite l’orientation et participe pleinement à l’atmosphère particulière du lieu.

Une conception précise pour le bâti existant

La réhabilitation de l’existant impose des exigences élevées en matière de conception architecturale. Les systèmes d’éclairage zénithal doivent s’intégrer avec précision aux géométries présentes, tout en garantissant un éclairage naturel adapté. Les contraintes patrimoniales et les exigences techniques contemporaines doivent ainsi être soigneusement coordonnées.

Pour ce projet, les structures vitrées ont été adaptées au millimètre aux caractéristiques du bâtiment, puis intégrées à la toiture existante. Le système LAMILUX Glass Roof PR60 offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux différentes situations de pose. La configuration à deux pans de chaque construction tient compte de la position des ouvertures zénithales situées en dessous.

Les exigences liées à la rénovation énergétique du bâtiment ont également été intégrées à la planification. La solution vitrée contribue à l’efficacité énergétique de l’enveloppe ainsi qu’à l’isolation thermique et acoustique. Elle protège parallèlement l’espace intérieur restauré contre les intempéries.

Patrimoine historique et technique contemporaine

Cette rénovation montre comment les techniques de construction contemporaines peuvent s’accorder avec une approche respectueuse du bâti historique. Les verrières sur mesure rétablissent la lumière prévue dans le projet d’origine et renforcent ainsi un élément essentiel du concept architectural.

Grâce à cette solution conçue spécifiquement pour le projet, LAMILUX contribue à rendre à nouveau perceptible la qualité spatiale particulière de la synagogue. Le bâtiment est ainsi préservé en tant que monument majeur, tout en retrouvant sa fonction de lieu vivant de la foi et de la culture israélite. La lumière naturelle rend immédiatement visible le lien entre histoire, architecture et présent.

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