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Elegant, la fenêtre qui redéfinit les standards du design et de la performance

Communiqué
Publié le 24 septembre 2026
Avec Elegant, Deceuninck associe design contemporain, performances thermiques et acoustiques, personnalisation et matériaux recyclés dans ses profilés.
© Deceuninck - Batiweb
© Deceuninck

Elegant répond aux exigences de pose rencontrées dans le secteur du neuf et de la rénovation, en individuel et en tertiaire.

Soucieux de réduire la complexité du processus de production et également celui de la logistique, Deceuninck élargit les possibilités grâce à une même plateforme modulaire permettant l’interchangeabilité des ouvrants sur le dormant de 76 mm.

Le choix des formes de parcloses, les styles et plus de 60 couleurs (teintes masses, laquées et filmées effet bois naturel ou bois colorés, lisses, mats, effet métallique, dont 9 nouvelles tendances pour 2026) offrent la possibilité de concevoir une fenêtre personnalisée.

Lors du développement d’Elegant, l’usage de matériaux recyclés s’est inscrit naturellement et en accord avec les engagements environnementaux de l’entreprise. Les profilés Elegant sont conçus par coextrusion, un procédé de fabrication innovant qui confère à ceux-ci des caractéristiques de haute qualité alliant innovation et durabilité. Leur composition se constitue quasi de moitié de matière recyclée et de matière vierge.

Focus sur Elegant Infinity ThermoFibra, une solution hybride unique

ThermoFibra incarne une révolution technologique qui allie la fibre de verre continue (200 000 m de fibres par mètre de profilé) au PVC dès l’étape d’extrusion. En combinant des matériaux aux propriétés complémentaires, cette innovation offre une solidité inégalée, tout en éliminant le besoin de renforts métalliques.

Les performances thermiques et acoustiques largement supérieures permettent de réduire les émissions de CO2, améliorant l’efficacité énergétique et diminuant les besoins de chauffage et dépassant les exigences de la RE 2020.
Par exemple, équipée d’un vitrage Ug de 0.6 W/m².K, en dimensions (lxh) 1250 x 1480 mm, Elegant Infinity ThermoFibra obtient un Uw de 0.7 W/m².K.

La joue de feuillure d’une épaisseur de 7 mm offre un look moderne et épuré, ainsi qu’un esthétisme proche de celui de l’aluminium, transformant la perception du PVC. La finesse de son design laisse plus de place au clair de vitrage.

La stabilité est renforcée : en effet, la fibre continue intégrée dans l’ouvrant limite la dilatation due aux variations de température, assurant ainsi une meilleure stabilité des couleurs dans le temps.

 

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