HIMACS et le monde de l'art : Ludovico Bomben choisit à nouveau le Solid Surface pour les expositions de ses nouvelles œuvres à Milan et à Venise

Après le succès de l'exposition Between Space and Surface, qui s'est tenue lors de la dernière Biennale Architectura de Venise, l'artiste visuel Ludovico Bomben a de nouveau choisi HIMACS pour ses nouvelles œuvres, exposées à Milan et à Venise jusqu'à la fin du mois de septembre.

When Space Becomes a Place for Action and Thought

10 A.M. ART Gallery – Milan

Exposition d’art collectif sous le commissariat d'Angela Madesani

Jusqu’au 23 Septembre



Bello Mondo

Galleria Michela Rizzo – Venise

Expo Exposition d’art collectif

Jusqu’au 24 Septembre

Les œuvres de Ludovico Bomben sont des iconographies mystiques inspirées de la peinture occidentale ancienne. Ces sculptures immaculées semblent avoir traversé les siècles avant d'atterrir dans l'ère moderne et de se redéfinir en termes de forme et de matériaux, tout en conservant intact un langage sacré et contemplatif.



Les plaques blanches en HIMACS exposées à la galerie 10 A.M. ART de Milan dans le cadre de l'exposition ‘When Space Becomes a Place for Action and Thought’ et dans le cadre de l'exposition "Bello Mondo" à la Galleria Michela Rizzo de Venise, sont des réalisations où l'essence même des œuvres d'art doit pouvoir s'exprimer clairement. Et ce, par le biais de reliefs qui "s’extraient" de la surface plane, ou par l'utilisation de l'or, de différentes intensités, comme pour indiquer une préciosité contenue dans le matériau lui-même.

Avec son "Autoritratto senza titolo - Omaggio ad Antonio Canova", Ludovico Bomben a été parmi les finalistes de "BE THE DIFFERENCE... WITH ART 2022", un concours organisé par le Rotary Club d'Asolo et de Pedemontana del Grappa, qui encourage depuis plusieurs années la créativité et le talent des jeunes artistes. Cette pièce, réalisée avec HIMACS, s'inspire d'un buste particulier exposé à la galerie Plaster Cast de Possagno (TV) comprenant un autoportrait de Canova, et que Bomben représente avec des bas-reliefs, mettant en évidence les "têtes de points" à l'aide de perles d'or 18 carats.



Si la matière fait partie des éléments clés de l'art de Ludovico Bomben, HIMACS devient le moyen par lequel l'artiste transmet son message.

Ludovico Bomben a une fois de plus choisi d'utiliser ce matériau innovant de dernière génération dans la finition classique Alpine White.

HIMACS est capable de résister à une utilisation intensive dans des lieux tels que des expositions ou des musées accueillant un large public, et est parfait pour les créations artistiques telles que les œuvres de Ludovico Bomben.

Ce matériau Solid Surface est en effet résistant au feu, aux éraflures et aux rayures, et il est très facile à travailler et à mouler grâce à ses propriétés uniques de thermoformage qui permettent de créer facilement toutes les formes imaginées.

HIMACS. Because Quality Wins

Crédits Photos : © Mattia Mognetti / Sergio Martucci avec l’autorisation de la Galerie Michela Rizzo / Simona Arnone