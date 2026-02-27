Eurobois 2026 : 30 500 professionnels réunis à Eurexpo Lyon
Publié le 27 février 2026
Eurobois 2026 en chiffres : une édition record pour le salon bois
→ Fréquentation visiteurs
- de 30 500 professionnels, +4 % vs 2024
- 5 % de visiteurs internationaux, issus de plus de 60 pays
- Top 6 pays (hors France) : Italie, Suisse, Belgique, Maroc, Allemagne, Espagne
→ Exposants et marques
- 600 exposants et marques
- 400 entreprises présentes
- 36 % d’exposants internationaux (+16 % vs 2024)
- 19 pays représentés
- 30 % de nouveaux exposants
- 38 500 m² de surface d’exposition
→ Animations, conférences et temps forts
- 8 animations thématiques
- 1 Campus emploi-formation
- L’Archi’Festival : 1 journée dédiée à l’architecture et à l’agencement
- 20 conférences et tables rondes sur la Wood Arena
- 1 300 auditeurs accueillis
- 80 nouveautés produits présentées
- 24 partenaires institutionnels
- 39 partenaires médias
Une filière bois en mouvement face aux enjeux industriels et environnementaux
À travers ses trois grands univers — Transform, Build et Design — Eurobois 2026 a illustré toute la richesse des métiers du bois : transformation industrielle, construction bois, agencement et design multi-matériaux.
Transform : performance industrielle et technologies bois
Le secteur Transform a mis à l’honneur les solutions dédiées à la première et seconde transformation du bois :
- Machines et équipements industriels
- Automatisation et robotisation
- Outillage professionnel
- Process industriels innovants
Les démonstrations en conditions réelles ont confirmé la montée en puissance des technologies au service de la productivité, de la précision et de la sécurité, illustrant la modernisation des ateliers et sites de production bois.
Build : le bois au cœur de la construction durable
Eurobois 2026 a mis en lumière le rôle stratégique du bois dans la construction bas carbone et durable.
Au programme :
- Systèmes constructifs bois
- Solutions hybrides bois/matériaux
- Industrialisation des process
- Performance environnementale
- Réponse aux enjeux réglementaires et climatiques
L’atelier Maison Ossature Bois (MOB) a proposé une immersion grandeur nature dans un atelier de fabrication de panneaux à ossature bois, mêlant techniques traditionnelles et outils numériques.
Design : innovation matière et agencement
Eurobois a rassemblé agenceurs, menuisiers, architectes et prescripteurs autour des tendances design et agencement 2026.
Parmi les espaces phares :
- La Matériauthèque dédiée aux tendances multi-matériaux
- Le Laboratoire de l’Agencement – Les 5 Magnifiques
- L’Archi’Festival, journée 100 % architecture et agencement (5 février)
Un véritable carrefour business pour les professionnels de l’agencement bois et du design intérieur.
Formation, emploi et attractivité des métiers du bois
Avec plus de 900 étudiants accueillis en quatre jours, Eurobois confirme son engagement pour la transmission des savoir-faire et l’attractivité des métiers du bois.
Le salon a également accueilli les entraînements WorldSkills, mettant en lumière 9 compétiteurs français en :
- Charpente
- Menuiserie
- Ébénisterie
Une vitrine d’excellence pour valoriser les jeunes talents de la filière.
Wood Arena : conférences et prospective filière bois
Véritable cœur stratégique du salon, la Wood Arena a proposé plus de 20 conférences et tables rondes animées par des experts du secteur.
Les thématiques abordées :
- Innovation industrielle
- Transition écologique
- Construction bois et réglementation
- Recrutement et formation
- Performance économique de la filière
Un espace de réflexion collective sur l’avenir de la filière bois en France et en Europe.
Eurobois Awards 2026 : l’innovation au cœur du salon
Les Eurobois Awards 2026 ont récompensé 4 innovations parmi 15 présélectionnées par un jury d’experts, d’étudiants et par le vote du public.
Lauréats 2026 :
- 1er Prix : STRATO GRIP – colle STRATOGRIP E800 à faible toxicité
- Prix du Design : FINSA – gamme Fabric en surfaces décoratives textiles et cuir recyclé
- Coup de cœur jury étudiant : ILKOTT – pantalon ultra ergonomique
- Prix du vote du public : BOSCH – scie sur table filaire EXPERT
Les Awards confirment le positionnement d’Eurobois comme vitrine des innovations bois, matériaux et équipements professionnels.
Eurobois, plateforme stratégique de la filière bois
« Cette édition 2026 confirme la capacité de la filière à se rassembler autour de solutions concrètes et de visions partagées. Eurobois joue pleinement son rôle de plateforme de convergence, au service des professionnels et de l’innovation. » Alexandra Moncorgé, Directrice du salon Eurobois
Organisé par GL events Exhibitions Opérations, via sa division GreenTech+, le salon s’inscrit dans une dynamique globale dédiée à l’innovation écologique et au développement durable.
→ Prochaines éditions et salons GreenTech+
- OPEN ENERGIES & EXPOBIOGAZ : 10-11 mars 2026
- PISCINE GLOBAL : 17-20 novembre 2026
- BEPOSITIVE : 23-25 mars 2027
- PAYSALIA & ROCALIA : 30 novembre - 2 décembre 2027
- EUROBOIS : 1-4 février 2028
Les tags associés
Traitement du bois : des failles réglementaires ?
Seules 170 entreprises sont certifiées CTBA+ pour traiter le bois face à la mérule, aux termites ou aux scolytes. La porte ouverte à des abus sur un marché peu encadré.
Eurobois 2026 dévoile les temps forts de sa programmation
Eurobois 2026, salon de référence des professionnels du bois, se tiendra du 3 au 6 février à Eurexpo Lyon autour de l’innovation et du durable.
Eurobois 2026 : l’événement bois à vivre !
Le salon incontournable du bois et de l’agencement : animations, démonstrations et solutions pour booster vos projets.
Environ 20 000 postes à pourvoir dans la filière forêt-bois
La filière forêt-bois compte 420 000 emplois et peine à recruter. L’événement Very Wood Métiers veut attirer les jeunes vers 20 000 postes à pourvoir. Au programme des entreprises participantes : visites...