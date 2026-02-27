Eurobois 2026 : 30 500 professionnels réunis à Eurexpo Lyon

Eurobois 2026 en chiffres : une édition record pour le salon bois

→ Fréquentation visiteurs

de 30 500 professionnels, +4 % vs 2024

5 % de visiteurs internationaux, issus de plus de 60 pays

Top 6 pays (hors France) : Italie, Suisse, Belgique, Maroc, Allemagne, Espagne

→ Exposants et marques

600 exposants et marques

400 entreprises présentes

36 % d’exposants internationaux (+16 % vs 2024)

19 pays représentés

30 % de nouveaux exposants

38 500 m² de surface d’exposition

→ Animations, conférences et temps forts

8 animations thématiques

1 Campus emploi-formation

L’Archi’Festival : 1 journée dédiée à l’architecture et à l’agencement

20 conférences et tables rondes sur la Wood Arena

1 300 auditeurs accueillis

80 nouveautés produits présentées

24 partenaires institutionnels

39 partenaires médias

Une filière bois en mouvement face aux enjeux industriels et environnementaux

À travers ses trois grands univers — Transform, Build et Design — Eurobois 2026 a illustré toute la richesse des métiers du bois : transformation industrielle, construction bois, agencement et design multi-matériaux.

Transform : performance industrielle et technologies bois

Le secteur Transform a mis à l’honneur les solutions dédiées à la première et seconde transformation du bois :

Machines et équipements industriels

Automatisation et robotisation

Outillage professionnel

Process industriels innovants

Les démonstrations en conditions réelles ont confirmé la montée en puissance des technologies au service de la productivité, de la précision et de la sécurité, illustrant la modernisation des ateliers et sites de production bois.

Build : le bois au cœur de la construction durable

Eurobois 2026 a mis en lumière le rôle stratégique du bois dans la construction bas carbone et durable.

Au programme :

Systèmes constructifs bois

Solutions hybrides bois/matériaux

Industrialisation des process

Performance environnementale

Réponse aux enjeux réglementaires et climatiques

L’atelier Maison Ossature Bois (MOB) a proposé une immersion grandeur nature dans un atelier de fabrication de panneaux à ossature bois, mêlant techniques traditionnelles et outils numériques.

Design : innovation matière et agencement

Eurobois a rassemblé agenceurs, menuisiers, architectes et prescripteurs autour des tendances design et agencement 2026.

Parmi les espaces phares :

La Matériauthèque dédiée aux tendances multi-matériaux

Le Laboratoire de l’Agencement – Les 5 Magnifiques

L’Archi’Festival, journée 100 % architecture et agencement (5 février)

Un véritable carrefour business pour les professionnels de l’agencement bois et du design intérieur.

Formation, emploi et attractivité des métiers du bois

Avec plus de 900 étudiants accueillis en quatre jours, Eurobois confirme son engagement pour la transmission des savoir-faire et l’attractivité des métiers du bois.

Le salon a également accueilli les entraînements WorldSkills, mettant en lumière 9 compétiteurs français en :

Charpente

Menuiserie

Ébénisterie

Une vitrine d’excellence pour valoriser les jeunes talents de la filière.

Wood Arena : conférences et prospective filière bois

Véritable cœur stratégique du salon, la Wood Arena a proposé plus de 20 conférences et tables rondes animées par des experts du secteur.

Les thématiques abordées :

Innovation industrielle

Transition écologique

Construction bois et réglementation

Recrutement et formation

Performance économique de la filière

Un espace de réflexion collective sur l’avenir de la filière bois en France et en Europe.

Eurobois Awards 2026 : l’innovation au cœur du salon

Les Eurobois Awards 2026 ont récompensé 4 innovations parmi 15 présélectionnées par un jury d’experts, d’étudiants et par le vote du public.

Lauréats 2026 :

1er Prix : STRATO GRIP – colle STRATOGRIP E800 à faible toxicité

Prix du Design : FINSA – gamme Fabric en surfaces décoratives textiles et cuir recyclé

Coup de cœur jury étudiant : ILKOTT – pantalon ultra ergonomique

Prix du vote du public : BOSCH – scie sur table filaire EXPERT

Les Awards confirment le positionnement d’Eurobois comme vitrine des innovations bois, matériaux et équipements professionnels.

Eurobois, plateforme stratégique de la filière bois

« Cette édition 2026 confirme la capacité de la filière à se rassembler autour de solutions concrètes et de visions partagées. Eurobois joue pleinement son rôle de plateforme de convergence, au service des professionnels et de l’innovation. » Alexandra Moncorgé, Directrice du salon Eurobois

Organisé par GL events Exhibitions Opérations, via sa division GreenTech+, le salon s’inscrit dans une dynamique globale dédiée à l’innovation écologique et au développement durable.

→ Prochaines éditions et salons GreenTech+

OPEN ENERGIES & EXPOBIOGAZ : 10-11 mars 2026

PISCINE GLOBAL : 17-20 novembre 2026

BEPOSITIVE : 23-25 mars 2027

PAYSALIA & ROCALIA : 30 novembre - 2 décembre 2027

EUROBOIS : 1-4 février 2028



