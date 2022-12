Matelas acoustique antivibratoire RESILANT® de Wattelez

Le RESILIANT® est un matelas acoustique antivibratoire pour l’intérieur et l’extérieur. Il réduit la transmission d’énergie vibratoire, notamment dans les constructions à éatages multiples, maisons individuelles, et l’industrie.

Environnement : Construction, Gros oeuvre et second oeuvre des maisons individuelles et bâtiments industriels.



Le RESILIANT® réduit significativement :

la transmission des bruits d'impact sous carrelage, parquet stratifié...

la transmission des vibrations émises par les tuyaux, gaines de VMC, chutes de vide-ordures...

la transmission des vibrations en désolidarisant poutres, hourdis, parois, chapes, solives...

Disponible en plusieurs formats et plusieurs épaisseurs 3, 5, 8, 10, 12, 20 et 25 mm, le RESILIANT® est un matelas constitué de particules de caoutchouc vulcanisé, liées entre elles par une résine polymère.

Il se découpe facilement au cutter.



Le RESILIANT® est disponible en plaque, rouleau, plot, bande, auto-adhésif et auto-plombant selon l'utilisation :

Sous forme de rouleau pour utilisation sous chape,

Sous forme de plots ou bandes pour utilisation sous lambourdes,

Sous forme de bandes pour utilisation sous cloison.