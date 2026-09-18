3 ans de REP Bâtiment : la filière minérale change d’échelle

Trois ans pour structurer une filière

Lancée en 2023, la REP Bâtiment a marqué une nouvelle étape dans la gestion des déchets issus du secteur de la construction. Pour la filière minérale, ces trois premières années ont permis de structurer progressivement un dispositif national de reprise et de valorisation des déchets inertes, tout en développant une meilleure connaissance des gisements.

Avec 4 200 points de reprise, répartis sur l’ensemble du territoire, y compris en outre-mer, un réseau de proximité s’est progressivement déployé pour accompagner les professionnels du bâtiment dans leurs pratiques de tri et de valorisation.

Cette structuration a également permis d’accumuler des données inédites sur les volumes, les flux et les territoires. Une connaissance indispensable pour mieux piloter la filière et identifier les leviers permettant d’améliorer encore la valorisation des matériaux minéraux.

Le recyclage change d’échelle

Les résultats témoignent de cette montée en puissance. 13,6 millions de tonnes de déchets inertes ont été collectées et recyclées en 2025 grâce au réseau Ecominéro. Depuis le lancement de la REP, ce sont 16,3 millions de tonnes de déchets qui ont été recyclées.

Depuis le 1er janvier 2025, 100 % de la prise en charge du traitement des déchets inertes triés est également assurée dans le cadre du dispositif. La filière dispose ainsi aujourd’hui d’une organisation et d’un maillage qui permettent d’accélérer la transformation des déchets minéraux en matières premières secondaires.

Mais ces trois années ne se résument pas aux volumes collectés et recyclés.

Du déchet à la ressource : faire évoluer les pratiques

La REP Bâtiment a également permis de faire émerger et de soutenir de nouvelles dynamiques autour de l’économie circulaire.

Sur le réemploi, des appels à projets et des dispositifs d’accompagnement permettent de soutenir les entreprises et les chantiers qui expérimentent de nouvelles pratiques et contribuent à structurer progressivement une filière encore émergente.

Sur l'éco-conception, l'enjeu est d'agir en amont, en accompagnant les fabricants dans la conception de produits plus durables, plus facilement recyclables et intégrant davantage les principes de circularité.

Enfin, la recherche et l’innovation constituent un autre levier essentiel. En rapprochant industriels, centres techniques, chercheurs et acteurs académiques, les travaux soutenus permettent d’identifier les freins techniques, de développer de nouvelles solutions de valorisation et d’imaginer les matériaux de demain.

Trois ans d’expérience pour préparer la suite

Ces 1 000 premiers jours ont permis à la filière minérale de mesurer, structurer et expérimenter. Pour partager ce bilan et préparer la suite, Ecominéro poursuivra les échanges avec les professionnels, notamment à Batimat et lors de la 3ᵉ édition de REinventons, le 20 novembre, consacrée aux enseignements de ces trois années de REP et aux perspectives pour la filière minérale.

Un cap : capitaliser sur ces acquis pour accélérer le recyclage, le réemploi, l’éco-conception et l’innovation.

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