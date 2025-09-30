JELD-WEN renforce son maillage commercial et ses services

Un maillage commercial complet et structuré

Pour répondre avec précision aux besoins de chaque typologie de client, JELD-WEN déploie un réseau commercial réorganisé et renforcé.

Depuis janvier 2025, l’équipe commerciale JELD-WEN dirigée par Tristan Vienne, Directeur Commercial France s’est réorganisée autour de ses 3 grands pôles clients.

Alexis Tirel est nommé au poste de Directeur des Ventes Délégué Région Ouest (Négoces et Direct diffus), la région Est reste sous la direction de Nicolas Choudin.

Frédéric l’Helguen, précédemment Directeur des Ventes Délégué de la Région Ouest, prend la Direction des Ventes du Pôle Projets.

Ce nouveau maillage commercial a pour objectif d’assurer une meilleure couverture géographique et de permettre à JELD-WEN d’avoir une présence terrain étendue.

« Se positionner sur des projets de plus grande ampleur et mettre en avant notre savoir-faire technique : une évolution évidente pour notre entreprise ! » ajoute Frédéric L’Helguen, Directeur des Ventes Délégué Projets.

L’organisation commerciale s’articule autour de 20 commerciaux qui se répartissent les régions Est et Ouest de la France.

Composition de l’équipe commerciale JELD-WEN :

13 commerciaux dédiés aux négoces, directs et au diffus

5 commerciaux gros projets directs

1 directeur Grands Comptes (négoce)

1 technico-commercial (négoce)

« Parce que ce sont les femmes et les hommes qui font une entreprise, chez JELD-WEN, nous investissons sur nos collaborateurs en proposant des formations et des opportunités d’évolution. » commente Alexis Tirel, Directeur des Ventes Délégué Région Ouest.

Un service clients toujours plus performant et efficace

Réactivité dans le traitement des demandes, pertinence des offres JELD-WEN, qualité des solutions et efficacité des services font parties de l’ADN de l’entreprise depuis des années. Aujourd’hui c’est plus de 35 personnes qui sont dédiées au service clients sous la direction de Céline Mesureur.

Organisé en binômes (sédentaire-commercial), le service permet ainsi d’apporter un accompagnement personnalisé pour le client et une meilleure qualité de traitement en amont (prise de commande) comme en aval (SAV).

Grâce à cette organisation, JELD-WEN optimise ses délais de traitement et de fabrication : les délais de réponse pour un devis sont de 6h à 48h en fonction de leur complexité et de 4 semaines pour la fabrication à confirmation de la commande.

« Mettre le client au centre des préoccupations de chaque service. Voilà ce qui nous anime. La réactivité dans le traitement des demandes, les délais de production courts, la livraison Délai Premium… pour toujours mieux accompagner nos partenaires. » confie Tristan Vienne, Directeur Commercial.

Le pôle formation JELD-WEN, un enseignement didactique et pédagogique

Animé par 2 formateurs intégrés qui se partagent la France (Est et Ouest), le pôle formation a pour but d’offrir aux clients (distributeurs, menuisiers, installateurs, négoces…) un accompagnement dans le choix et les performances des différents blocs-portes.

L’objectif de ces modules de formation est de former et d’accompagner les professionnels du bâtiment, de développer l’apprentissage de la porte intérieure et savoir identifier les solutions pour chaque typologie de bâtiment en adéquation avec la réglementation en vigueur.

Un passeport de formation a été établi en fonction de 3 niveaux : novice, intermédiaire et confirmé.

JELD-WEN propose des formations courtes (de 30 minutes à 1 heure) tout au long de l’année, chez le client, en visio ou sur un des sites du groupe (à Eauze ou à Ussel) avec une visite de l’usine et du show-room.

Pour satisfaire l’ensemble de ses clients, JELD-WEN s’adapte et propose aussi des modules sur-mesure.

« Renforcer les équipes commerciales pour être plus réactif et plus présent chez nos clients négoces, investir dans la formation et dans les outils digitaux pour les rendre plus techniques et plus autonomes… voilà la recette d’un partenariat gagnant ! » ajoute Nicolas Choudin, Directeur des Ventes Délégué Région Est.

Des services renforcés pour une performance client durable

Parallèlement, JELD-WEN continue d’investir dans l’amélioration de ses services afin de fluidifier les échanges, d’optimiser les délais et de simplifier le quotidien des professionnels. Face à l’exigence croissante de réactivité sur les chantiers et dans les projets d’aménagement, JELD-WEN répond présent avec des services pensés pour les professionnels du bâtiment : deux offres de Délai Premium ainsi qu’une nouvelle interface client :

Délai Premium Huisseries : JELD-WEN propose une gamme de 18 références d’huisseries livrée en 72h (départ usine)

Délai Premium Portes Stratifiées 5 jours ouvrés (départ usine) : JELD-WEN propose une gamme de portes dans les 50 décors issus de la Collection Stratifiés 2025-2027, dont 34 nouveaux coloris pensés pour les tendances actuelles.

Une nouvelle interface client, JELD-WEN LIVE permet désormais de rendre les clients plus autonomes pour le suivi de leurs commandes de la saisie à l’expédition et pour télécharger procès-verbaux de classement des portes et blocs-portes avec performance.

« Notre nouvelle plateforme en ligne JELD-WEN LIVE permet à nos clients de suivre en temps réel les différentes étapes du traitement de leurs commandes et de récupérer les PV liés à celles-ci », explique Céline Mesureur, Directrice du Service Clients.

