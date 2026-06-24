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Canicule : la France doit investir massivement pour s’adapter au climat

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Développement durable
Publié le 24 juin 2026 à 16h10, mis à jour le 24 juin 2026 à 17h10, par Nils Buchsbaum
La canicule touche la France relance le débat sur l'adaptation climatique. La ministre de la Transition écologique alerte sur l'ampleur des investissements à engager.
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La France fait face à « un mur d'investissements » pour s'adapter au changement climatique, a déclaré mercredi 24 juin la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, sur France Inter, alors que le pays connaissait son quatrième jour consécutif de vigilance rouge canicule, au lendemain de la journée la plus chaude jamais enregistrée selon Météo-France.

L'épisode, qui touche désormais 58 départements, ravive les critiques sur le manque de préparation du pays au réchauffement climatique. Entre pannes d'électricité dans le Finistère, fermetures d'écoles et de sites touristiques anticipées, les lacunes françaises en matière d'adaptation sont pointées du doigt.

 

Des infrastructures à repenser dans la durée

 

« C’est clairement pas suffisant. L'adaptation, c'est une politique de long terme. Il y a énormément de choses à faire. Il faut par exemple revoir tous nos réseaux urbains, il faut revoir nos réseaux d'eau, il faut revoir nos réseaux SNCF. C'est pas des choses qu'on va faire ni en cinq ans, ni en dix ans, mais il faut les inscrire dans la durée », a déclaré la ministre.

« Il va falloir accélérer un certain nombre de choses. Et très clairement, il faut bien se dire qu'on a un mur d'investissements devant nous », a-t-elle prévenu, avant de rappeler que ces financements devront passer par le vote du Parlement.

 

La question du financement en suspens

 

Interrogée sur les récents gels de crédits du Fonds vert, dans un contexte de restrictions budgétaires, la ministre a relativisé : « il n'y a pas que le Fonds vert dans mon budget », attribuant par ailleurs la faiblesse des demandes de financement cette année au calendrier des élections municipales.

Si une « pause relative » est attendue la semaine prochaine, Météo-France fait état de « fortes probabilités pour que, à partir de la semaine d'après, nous revenions à des chaleurs extrêmes », a prévenu Monique Barbut.

 

 

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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