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Séisme en Colombie : début de la reconstruction

Construction
Publié le 25 août 2026 à 11h50, mis à jour le 25 août 2026 à 12h43, par Nils Buchsbaum
Deux semaines après le séisme qui a fait 329 morts, la Colombie lance la reconstruction des logements et infrastructures détruits.
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La Colombie lance une vaste phase de reconstruction dans le sud-ouest du pays, deux semaines après le séisme de magnitude 7,4 qui a fait 329 morts et provoqué d'importants dégâts aux infrastructures et au parc de logements. Cette opération, qui doit mobiliser plusieurs milliards de dollars, a été annoncée lundi 24 août par le président colombien Abelardo de la Espriella depuis le Chocó, département le plus pauvre du pays et épicentre de la catastrophe. « Aujourd'hui, la reconstruction de la Colombie a officiellement commencé », a déclaré le chef de l'État.

Le séisme, survenu le 10 août sur la côte Pacifique et dans la région productrice de café, a détruit 31 519 logements ainsi que des écoles, des hôpitaux et des immeubles d'habitation. Les pertes sont évaluées à 9,5 milliards de dollars. Les organismes de secours recherchent encore 234 personnes portées disparues.

Des centaines de personnes privées de logement

 

Des centaines de sinistrés privés de logement vivent toujours dans des camps de fortune à ciel ouvert. Le gouvernement a annoncé une aide au logement de 285 dollars par mois pendant trois mois pour les personnes touchées. Les premiers versements sont prévus à partir du 26 août.

Abelardo de la Espriella, président de droite entré en fonctions trois jours seulement avant le séisme, avait rapidement décrété l'état d'urgence économique afin de permettre le déblocage de fonds destinés à répondre à la crise, sans approbation préalable du Congrès.

Avec AFP

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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