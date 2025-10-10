Sur Artibat, Saunier Duval dévoilera ses pompes à chaleur 2026
GeniaAir Classic : la nouvelle référence Saunier Duval en pompe à chaleur air-eau
Parmi ses nouveautés pompes à chaleur 2026, Saunier Duval exposera sur son stand sa nouvelle GeniaAir Classic.
Alliant performance, discrétion et facilité d’installation, le futur cœur de gamme de la marque s’intègre facilement dans tous les types de logements. Sa colonne nouvelle génération (60x60, composants tous intégrés) se positionne également dans la maison en toute discrétion.
D’autres surprises attendent les visiteurs sur le stand de Saunier Duval, rendez-vous stand 7 A02.
