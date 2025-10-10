ConnexionS'abonner
Sur Artibat, Saunier Duval dévoilera ses pompes à chaleur 2026

Communiqué
Publié le 10 octobre 2025
Au salon Artibat, Saunier Duval dévoile en avant-première sa nouvelle gamme de pompes à chaleur au R290, performantes et respectueuses de l’environnement.
GeniaAir Classic : la nouvelle référence Saunier Duval en pompe à chaleur air-eau

Parmi ses nouveautés pompes à chaleur 2026, Saunier Duval exposera sur son stand sa nouvelle GeniaAir Classic.

Alliant performance, discrétion et facilité d’installation, le futur cœur de gamme de la marque s’intègre facilement dans tous les types de logements. Sa colonne nouvelle génération (60x60, composants tous intégrés) se positionne également dans la maison en toute discrétion.

D’autres surprises attendent les visiteurs sur le stand de Saunier Duval, rendez-vous stand 7 A02.

 

