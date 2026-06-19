MECOPARK : des ombrières photovoltaïques pour solariser les parkings

Une installation rapide, même sur les sites complexes

Les contraintes liées aux réseaux enterrés, aux réserves d'eau, aux sols pollués ou encore aux délais d'exécution représentent souvent un frein au déploiement des ombrières photovoltaïques.

Grâce à son principe auto-lesté, MECOPARK limite fortement les travaux préparatoires et réduit les interventions sur site. Les structures reposent sur des éléments en béton préfabriqués qui permettent une mise en œuvre rapide tout en préservant l'exploitation du parking pendant les travaux.

Cette conception offre également une grande flexibilité d'implantation et constitue une solution particulièrement pertinente pour les parkings de grandes surfaces commerciales, de PME-PMI, de sites industriels ou encore de collectivités.

DUO EVO+ : la nouvelle génération d'ombrières photovoltaïques

Cette nouvelle configuration à double pente permet d'accueillir jusqu'à huit modules photovoltaïques en pose portrait tout en répondant aux contraintes des parkings destinés aux véhicules utilitaires, poids lourds ou bus.

Avec DUO EVO+, les porteurs de projets disposent ainsi d'une solution capable d'optimiser les surfaces couvertes tout en élargissant les possibilités d'application à de nouveaux environnements d'exploitation.

Une gamme adaptée à toutes les configurations de parkings

Pensée pour répondre à la diversité des projets de solarisation, la gamme MECOPARK se décline en plusieurs configurations afin de s'adapter aux contraintes d'exploitation, aux surfaces disponibles et aux objectifs de production énergétique.

Le modèle MECOPARK SOLO est conçu pour les parkings à une rangée de stationnement. Il permet de couvrir jusqu'à 22 places pour une puissance équivalente de 91,2 kWc.

Pour les besoins plus importants, MECOPARK DUO couvre jusqu'à 34 places de stationnement et développe une puissance équivalente de 105 kWc.

La gamme s'enrichit également avec MECOPARK EVO, capable de couvrir jusqu'à 44 places pour une puissance équivalente de 136,8 kWc.

Enfin, la nouvelle version MECOPARK EVO+ porte la puissance équivalente à 182,4 kWc tout en conservant une couverture de 44 places, offrant ainsi une solution particulièrement performante pour les projets recherchant une production photovoltaïque optimisée.

Le pied en U : bien plus qu'un élément structurel

Élément emblématique de la gamme MECOPARK, le pied en U illustre parfaitement l'approche développée par MECOSUN : transformer une contrainte technique en véritable valeur ajoutée.

Avec une emprise limitée au sol, il préserve les usages du parking et facilite les manœuvres des véhicules au quotidien. Mais sa fonction va bien au-delà du simple support de structure.

Le pied en U peut intégrer les passages de câbles électriques, les équipements liés aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), ainsi que des solutions d'éclairage. Il peut également être transformé en local technique ou recevoir un habillage personnalisé faisant office de support de communication.

Une approche qui contribue à optimiser l'intégration technique et esthétique des projets tout en simplifiant leur exploitation.

Construire durablement les parkings de demain

En s'appuyant sur l'expertise industrielle du Groupe Rector Lesage et sur plus de 17 ans d'expérience dans le photovoltaïque, MECOSUN propose avec MECOPARK une solution alliant rapidité d'installation, robustesse et réduction de l'impact carbone.

→ Les atouts de la gamme MECOPARK :

Ombrières photovoltaïques auto-lestées sans fondation.

Installation rapide avec un impact limité sur l'exploitation du parking.

Compatible avec les fonciers complexes et les réseaux enterrés.

Nouvelle version DUO EVO+ adaptée aux véhicules de grande hauteur.

Pied en U multifonction intégrant équipements techniques, IRVE et communication.

Solution conçue par MECOSUN, filiale du Groupe Rector Lesage.

Pour en savoir plus exit_to_app