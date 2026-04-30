Concevoir des data centers performants avec Rector Charpentes & Structures

Les plus Rector

Des structures conçues pour supporter des charges élevées liées aux équipements techniques, tout en garantissant une stabilité et une durabilité optimales des bâtiments.

De grandes portées permettant de limiter les points porteurs et de faciliter l’implantation des salles informatiques et des équipements techniques.

Une conception sur mesure : chaque projet est dimensionné en fonction des contraintes spécifiques (charges, trames, évolutivité, contraintes d’exploitation).

Une préfabrication en usine assurant qualité, précision et rapidité de mise en œuvre sur chantier, tout en limitant les aléas.

Une sécurité incendie renforcée grâce à l’intégration de panneaux coupe-feu.

Une réponse aux enjeux de performance et de durabilité

Rector Charpentes & Structures accompagne les acteurs du numérique dans la réalisation de data centers plus responsables. Les solutions proposées permettent d’optimiser les performances énergétiques des bâtiments tout en intégrant des matériaux à plus faible empreinte carbone, notamment grâce à la gamme Rsoft bas carbone.

Une expertise reconnue

Grâce à son expertise en ingénierie et à ses outils de dimensionnement, Rector contribue à concevoir des infrastructures évolutives, capables de s’adapter aux besoins croissants en capacité de stockage et de traitement des données.

Les équipes Rector maîtrisent les spécificités des projets de data centers, où la précision d’exécution, la fiabilité des structures et le respect des délais sont déterminants. Cette expertise garantit des réalisations conformes aux standards les plus exigeants du secteur, tout en assurant la sécurité et la pérennité des installations.

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