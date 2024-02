La colle C2S1 bas carbone !

PRB COLLE HP R&D est un mortier colle amélioré, déformable, éco-conçu tout en étant sans poussière. Il offre une bonne résistance à la flexion, une adhérence améliorée, une flexibilité et une déformation accrue pour absorber les mouvements du support.

Empreinte carbone réduite (FDES en cours)

Temps ouvert allongé

Bonne résistance au glissement

Compatible planchers chauffants

Pose de grands formats jusqu’à 15 000 cm2

Certifiée Classe C2S1 ET et conditionnée en sac de 25 kg, cette nouvelle colle témoigne de l’engagement de PRB envers des pratiques de construction plus durables et respectueuses de l'environnement.

