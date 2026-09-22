Pour ses 40 ans, JAVEY dévoile sa nouvelle identité

Depuis 1986, JAVEY conçoit et fabrique en France des solutions de fermeture destinées aux professionnels de la fermeture. Quarante ans plus tard, l’entreprise familiale fait évoluer son identité pour mieux refléter ce qu’elle est devenue, tout en restant fidèle à son histoire, à son métier et à la proximité qu’elle entretient avec ses clients.

Au fil de quatre décennies d’expérience, JAVEY a développé une expertise technique et industrielle qui va au-delà de la fabrication. Connaissance des produits, maîtrise des différentes solutions et compréhension des contraintes rencontrées sur le terrain permettent aux équipes d’échanger avec les professionnels de la fermeture et de les accompagner dans la recherche de la réponse adaptée à chaque projet.

Une nouvelle identité pour une entreprise qui évolue

En 40 ans, JAVEY a grandi, élargi sa gamme, développé ses savoir-faire et fait évoluer ses solutions. L’entreprise propose aujourd’hui une large gamme de fermetures répondant à la diversité des besoins rencontrés dans les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels.

Cette évolution appelait une identité capable de mieux représenter JAVEY aujourd’hui et d’accompagner ses ambitions pour les années à venir. Le nouveau logo marque cette évolution sans effacer les racines de l’entreprise. Il s’inscrit dans une identité plus contemporaine, accompagnée d’une nouvelle signature qui fait le lien entre le métier de JAVEY, son histoire et sa capacité à innover.

« JAVEY, ouvre la voie depuis 1986. »

La nouvelle signature fait naturellement écho au métier de JAVEY : fabriquer des fermetures pour équiper les ouvertures. Une porte s’ouvre, crée un passage et permet d’aller plus loin. « Ouvrir la voie » évoque aussi cette idée de mouvement, d’avenir et de nouvelles possibilités.

La mention « depuis 1986 » lui donne une dimension supplémentaire. Ouvrir la voie n’est pas seulement une ambition pour demain : cette volonté d’avancer, d’explorer de nouvelles solutions et parfois d’être précurseur accompagne JAVEY depuis sa création. L’entreprise a ainsi été l’un des premiers acteurs à introduire la porte sectionnelle en France, aussi bien pour les locaux professionnels que pour les maisons individuelles.

Dès 1997, elle a été la première à équiper ses rideaux métalliques de systèmes antichute afin de renforcer la sécurité des personnes circulant sous ces fermetures. Plus récemment, JAVEY a été la première entreprise à développer une porte sectionnelle sans ressorts proposée au même prix qu’une porte sectionnelle traditionnelle à ressorts, afin de rendre cette innovation accessible sans surcoût pour le client.

Trois exemples, parmi d’autres, qui illustrent une même démarche : faire évoluer les solutions lorsqu’elles peuvent apporter un bénéfice concret à ceux qui les installent, les exploitent, ou les utilisent.

« Ouvre la voie depuis 1986 » traduit ainsi plusieurs dimensions de JAVEY : être capable d’innover, mais aussi de partager son expertise et d’accompagner ses clients lorsqu’un projet nécessite un regard de fabricant.

La fermeture à la demande comme ambition

Cette nouvelle identité accompagne également une ambition : faire de JAVEY la référence française de la fermeture à la demande. Cette ambition s’appuie sur un savoir-faire industriel développé au fil de 40 ans d’expérience. JAVEY propose une large gamme de solutions offrant de nombreuses possibilités de dimensions, d’équipements et de finitions. Chaque fermeture est fabriquée en fonction de la commande, selon les caractéristiques du projet, qu’il s’agisse d’une configuration courante ou d’un besoin moins standard.

À cette capacité industrielle s’ajoute l’expertise des équipes JAVEY. Les professionnels de la fermeture peuvent s’appuyer sur leur connaissance des produits et leur expérience pour échanger sur les contraintes d’un projet, identifier les possibilités techniques et déterminer la solution la plus adaptée.

JAVEY associe ainsi la richesse de sa gamme, la souplesse de sa fabrication et l’expertise technique de ses équipes pour accompagner ses clients dans la réalisation de leurs projets.

Une nouvelle étape après 40 ans d’histoire

Avec cette nouvelle identité, JAVEY ne change ni de métier ni de fondamentaux. L’entreprise reste familiale, conçoit et fabrique ses solutions en France et poursuit son développement en s’appuyant sur quatre décennies d’expérience industrielle et d’expertise métier.

Le nouveau logo et la signature « JAVEY, ouvre la voie depuis 1986. » viennent désormais porter cette histoire et accompagner une nouvelle étape du développement de l’entreprise. La nouvelle identité sera progressivement déployée à partir de septembre 2026 sur les différents points de contact de la marque.

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