PRESTO BOX TOUCH THERMOSTATIQUE® : le mitigeur de douche encastré design et sensitif

La PRESTO BOX TOUCH thermostatique est un mitigeur de douche encastré conçu et testé pour les utilisations intensives, tout en procurant sécurité, hygiène et confort. Son déclenchement sensitif sans effort facilite l’accessibilité et l’utilisation du produit par les personnes à mobilité réduite, enfants et personnes âgées. Avec sa cartouche thermostatique, la sécurité anti-brûlure est assurée.