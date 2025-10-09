ConnexionS'abonner
ARCHITECT@WORK Paris : La Villette, 18e édition 5 et 6 novembre 2025

Communiqué
Publié le 09 octobre 2025
ARCHITECT@WORK Paris revient les 5 et 6 novembre 2025 pour sa 18e édition avec plus de 800 nouveautés, conférences et expositions d’architecture.
Programme de conférences avec les interventions d’architectes et d’experts

→ MERCREDI 5 NOVEMBRE

→ La maison sous haute résilience

Table ronde organisée par Architectures À Vivre avec :
Benjamin Coustès, architecte et fondateur - Littoral
Pierre Briand, architecte et fondateur - Appareil Architecte
Frédéric Poulat, conseiller national - Ordre des Architectes
À 11h

 

→ Matières solidaires - Innovations responsables et engagées

Intervention de Justine Rouger, responsable équipe Innovation, Pôle Aménagement des espaces de vie, FCBA
À 13h30

 

 

 

→ Materia architectures - Valoriser les ressources locales, humaines et matérielles

Intervention de Christophe Aubertin, architecte - Collectif Studio Lada
Timur Ersen, architecte et artisan piseur - Atelier Kara
Dominique Gauzin-Müller, architecte et cofondatrice du mouvement pour une Frugalité heureuse et créative
À 15h

→ Lab-École : imaginons ensemble l'école de demain

Carte blanche Archinov avec :
Pierre Thibault, professeur EAUL, architecte OAQ et fondateur - Atelier Pierre Thibault
À 17h

 

 

→ JEUDI 6 NOVEMBRE

→ "Vole entre les deux !"

Intervention de Yann Legouis, architecte et maître de conférences associé TPCAU ENSA
Montpellier - Sapiens Architectes
À 11h

 

 

→ L’aménagement écoresponsable de bureaux, le pari de Re.Start pour Newton Offices (13h30)

Portrait d’agencement proposé par l’Ameublement français avec :
Alexandre Added, fondateur et directeur - TAOS - Re.Start
Camille Cousté, co-fondatrice - Eco Impact
Raphaëlle Dagès, asset manager – Newton Offices

 

→ Comment les lauréats des éditions du PNCB ont été des projets précurseurs de la construction bois d’aujourd’hui ? (15h)

Table ronde organisée par FIBOIS Île-de-France avec :
Fabien Damas, architecte associé - L’Atelier du Rouget Simon Teyssou & associés
Laurent Daudigny, directeur général – Lamécol
Judith Cubertafond, chef de service Habitat Durable - Paris Habitat
Yolaine Paufichet, vice-présidente - Conseil national de l’Ordre des architectes

 

→ SCOP d’Architecture : outil de transmission et de pérennisation d’une pratique architecturale innovante (17h)

Intervention de Franck Durand, architecte du patrimoine associé et
Sothida Long, administratrice et ingénieure de projet ESS associée – OEUVRER
Caroline Noulette, architecte HMONP et Céline Bouvier, architecte associée - LBBA Architecture

→ Nouveau : atelier pratiques terre et paille

ARCHITECT@WORK Paris propose, pour la première fois, des ateliers pratiques en lien direct avec l’exposition Materia architectures et la table ronde consacrée aux ressources locales. En donnant la possibilité de manipuler, tester et expérimenter la matière, ces ateliers permettent de mieux comprendre leur potentiel, leurs contraintes et leur mise en oeuvre.
Ateliers pratiques terre crue par le COLLECTIF FRANCILIEN DE LA TERRE CRUE
Ateliers pratiques paille par le COLLECT'IF PAILLE

 

Dans un cadre qualitatif, propice aux échanges, ARCHITECT@WORK Paris 2025 vous permettra également de découvrir les nouveaux produits présentés par les 260 industriels présents, issus d’une sélection stricte réalisée par un jury professionnel.

La Grande Halle de La Villette - Paris - 18e édition
Mercredi 5 novembre 2025, de 10h à 20h
Jeudi 6 novembre 2025, de 10h à 19h

 

Pour en savoir plus exit_to_app

