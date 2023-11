Village des Athlètes : Placo® se lance dans la course du réemploi avec une première expérimentation à grande échelle

L’objectif de la SOLIDEO, établissement public en charge de la livraison des 70 ouvrages olympiques, est de faire de ce quartier un démonstrateur de la ville durable de demain. Pour l’imaginer, la SOLIDEO a imposé à toutes les parties prenantes des ambitions fortes et inédites en matière environnementale avec notamment un taux de réemploi de minimum 75 % des matériaux utilisés pendant la phase de l’évènement international.

« Dès le début, nous avons souhaité associer les entreprises et grands industriels français, pour qu’ils soient les fers de lance de notre réponse commune à ces grands enjeux. Sans eux, il était impossible de parvenir à des résultats aussi ambitieux. Et les grands projets de la SOLIDEO constituent donc une magnifique vitrine de l’expertise et du savoir-faire français pour imaginer la ville de demain. Ainsi, alors que les regards seront braqués sur la France pendant 2 x 15 jours, tous les savoir-faire français en matière de construction durable pourront être mis en valeur. » Antoine du Souich, Directeur de la stratégie et de l'innovation de la SOLIDEO

Les cloisons démontables Placo®, 1ère expérimentation de réemploi à grande échelle de plaques de plâtre

Depuis 2019, Placo® travaille au co-développement et à l’éco-conception d’un système de cloisons réemployables, en partenariat avec la SOLIDEO, et les promoteurs et entreprises de construction des différents chantiers.

Cette cloison devait répondre à un cahier des charges complexe fixé par la SOLIDEO, comprenant des exigences à la fois techniques (acoustique, tenue mécanique), esthétiques, de coût, mais également de démontabilité et de réemploi de matériaux.

Dans une démarche de co-développement, Placo® a fabriqué plusieurs générations de prototypes au sein de son laboratoire d'innovation situé à Vaujours (93), afin qu’ils soient évalués et testés sur place par les différents partenaires du projet et les moniteurs techniques de la marque. Les représentants de la SOLIDEO, des promoteurs et entreprises de construction ont pu ainsi assister à des démonstrations du système, en valider les détails et tester sa facilité de mise en œuvre.



C’est au terme de ces quatre années de R&D que la marque a mis au point cette cloison innovante et inédite. Elle s’appuie sur un système de fixation unique permettant son démontage et le réemploi de ses éléments.



Placo® a fourni 60 000 m² de ces cloisons démontables aux entreprises exerçant sur le Village des Athlètes. Une partie sera réemployée sur place par les promoteurs pour les besoins liés à la réversibilité après les compétitions. Une autre partie aura une deuxième vie et pourra être commercialisée dans de nouveaux chantiers en région parisienne via un service de réemploi mis en place par Placo®.

Cette démarche unique va contribuer à baisser l’empreinte carbone des nouvelles constructions accueillant ces matériaux de seconde vie après l’évènement. Le système ainsi réemployé aura le plus bas impact carbone du marché, la RE2020 spécifiant que les matériaux de réemploi ont un impact carbone nul (FDES en cours).

Une innovation conçue pour faciliter son réemploi dans l’avenir

La cloison démontable Placo®, d’une épaisseur totale de 72 mm, se compose :

d’une ossature métallique Placostil ® : constituée de rails Stil ® R 48 fixés aux planchers supports en partie haute et basse, par collage, et de montants Stil ® M 48 en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10e, simples ou doubles disposés à entraxe 0,60 ou 0,40 m,

Premium BD 13 sans marquage et pré-enduite, constituant chaque parement, vissée sur l’ossature Placostil avec des vis à tête blanche de type Megaplac , d’une laine de verre Isover PAR Phonic de 45 mm d’épaisseur.

L’innovation majeure réside dans le système d’accroche des rails hauts et bas. Auparavant vissés, ils sont désormais collés à l’aide d’un ruban de colle sèche et d’une mousse double face pour rendre le démontage aisé et propre.



Contrairement à une cloison standard, ce système ne se jointoie pas (pas de bandes, pas d’enduisage). Les plaques de plâtre, fabriquées sur-mesure pour ce chantier, sans marquage et pré-enduites, sont laissées apparentes. Elles sont posées bord à bord grâce à leurs bords droits. Afin d’assurer l’esthétique du complexe et se fondre dans le support, des vis à tête blanches remplacent les vis traditionnelles.



La cloison a été étudiée pour réduire au maximum les traces suite à son démontage. Un atout majeur qui évite une lourde remise en état des sols, plafonds et murs lors de la phase « héritage » et qui permet une transformation en un temps record.

Cette cloison a fait l'objet d’un essai de chocs à 60 joules avec rapport du CSTB, validant ainsi sa performance mécanique et sa robustesse.

Son indice d’affaiblissement acoustique, atteignant un RA de 38 dB a été validé par un rapport du CEBTP.

Crédit photos SOLIDEO - Camile Pinot

