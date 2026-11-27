Saunier Duval « Toujours à vos côtés » depuis 1907.

GeniaAir Classic séduit par son format compact : plus légère, plus petite et facile à installer, elle s’adapte aux espaces réduits sans compromis sur la performance.

GeniaAir Classic, elle a tout ce que l’on attend d’une pompe à chaleur Saunier Duval.

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