GeniaAir Classic - Petite par la taille. Grande par la performance
Saunier Duval « Toujours à vos côtés » depuis 1907.
GeniaAir Classic séduit par son format compact : plus légère, plus petite et facile à installer, elle s’adapte aux espaces réduits sans compromis sur la performance.
GeniaAir Classic, elle a tout ce que l’on attend d’une pompe à chaleur Saunier Duval.
Pour en savoir plus exit_to_app
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