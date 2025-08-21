ConnexionS'abonner
Portes palières JELD-WEN : sécurité et confort garantis

Communiqué
Publié le 21 août 2025
JELD-WEN propose une gamme de blocs-portes palières alliant sécurité, isolation thermique, confort acoustique et durabilité pour l’urbain et la rénovation.
Afin de préserver l’équilibre entre l’espace privé et les parties communes, la porte palière joue un rôle central dans le confort et la qualité de vie des occupants.
Nos blocs-portes sont conçus pour offrir une réponse technique complète aux contraintes des bâtiments collectifs :

  • Résistance aux flammes et étanchéité aux fumées : 30 minutes de protection pour sécuriser les occupants et permettre l’intervention des secours.
  • Performances acoustiques : de 29 à 40 dB pour préserver la tranquillité des logements, même dans les environnements urbains bruyants.
  • Isolation thermique : coefficients Ud adaptés aux constructions neuves (1,4 à 2,2 Ud) comme à la rénovation (1,9 à 2,2 Ud).
  • Stabilité contre les déformations : les portes palières résistent aux variations d’humidité et de température, garantissant un bon ajustement dans le temps.
  • Anti-effraction 5 minutes : jusqu’à 5 minutes de résistance, avec performances acoustiques et coupe-feu conservées.

Des performances certifiées

Les performances de nos portes et blocs-portes sont testées par un laboratoire indépendant de notre société. Elles sont validées par un procès-verbal de certification délivré à nos clients.

 

