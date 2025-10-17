Tapis Aravis SLIM et ULTRA : la performance sans compromis

Les tapis d’accueil, à structure fermée sur natte PET, Aravis SLIM et Aravis ULTRA, composés de profilés en aluminium brut, constituent une véritable barrière de propreté. Ils assurent une protection optimale et la pérennité des sols soumis à un trafic intense : piétons, chariot de supermarché …

Maniables et d’une grande facilité d’entretien, ils s’installent en pose rapportée (SLIM) ou encastrée (ULTRA), à l’intérieur ou à l’extérieur sous abri.

Leur structure fermée sur natte PET permet de retenir la salissure qui ne se dépose pas dans la fosse, ce qui facilite le nettoyage de vos entrées.

Le tapis Ultra est conçu pour une pose encastrée, en environnement intérieur ou extérieur sous abri. Sa structure est constituée de profilés en aluminium brut, garantissant robustesse et durabilité.

Il est disponible en trois hauteurs de rail (10 mm, 13 mm et 18 mm), permettant une adaptation précise à la profondeur de fosse prévue lors de l’installation.

Le tapis peut être équipé de différents revêtements selon les besoins fonctionnels :

Inserts grattants

Inserts séchants pour absorber l'humidité,

Inserts combinés grattants-séchants pour une double action.

Ces inserts textiles sont proposés dans plusieurs coloris, facilitant l’intégration esthétique dans différents environnements.

La structure en aluminium brut, assemblée mécaniquement sur son support, confère au tapis une très haute stabilité dimensionnelle. Cette conception permet de prévenir les déformations (type effet de vague ou flambage) lors du passage de charges roulantes lourdes, assurant ainsi une performance constante et une longévité accrue.

Fabrication française – Livraison rapide – Accessibilité PMR

Les tapis ULTRA sont fabriqués en France, sur notre site de production situé à La Mure (38), assurant une qualité maîtrisée et une traçabilité complète.

Nous proposons une livraison rapide sous 8 jours ouvrés, permettant aux professionnels de respecter leurs délais de chantier.

Conformes aux normes d’accessibilité PMR, nos tapis sont adaptés au passage de fauteuils roulants, que ce soit en pose encastrée ou en pose rapportée avec rampe d’accès. Cette conformité facilite leur intégration dans les ERP et les bâtiments recevant du public.

Facilitez votre commande de tapis Aravis grâce à notre document d’aide

Pour vous accompagner dans la préparation de votre chantier, nous mettons à votre disposition un document d’aide à la commande spécialement conçu pour les tapis Aravis.

Ce guide vous permettra de :

Prendre les bonnes mesures sur site, étape par étape

sur site, étape par étape Éviter les erreurs de dimensions lors de la commande

lors de la commande Gagner du temps en facilitant les échanges avec notre équipe

Téléchargez le document dès maintenant et suivez les instructions pour une commande simple et précise (voir lien ci-dessous).

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’une étude ou d’accompagnement personnalisés.

Notre équipe est à votre écoute pour vous accompagner dans le choix du tapis le plus adapté à vos besoins.

