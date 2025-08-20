Des décors qui font la différence

Riche de 36 décors, la gamme « Tons bois » de cette collection 2025-2027 fait la part belle à la grande variété de chênes. Leurs différentes teintes déploient un éventail de nuances qui couvrent les tons de gris et de bruns et une diversité de veinages. L’acacia, l’orme, mais aussi le banian, le noyer et le redwood assurent une présence plus discrète dans cette collection et affichent des teintes plus rares. Le rouge-brun du parement redwood y tient une place toute particulière car toujours très prisé pour les blocs-portes de rénovation dans le logement collectif.

En phase avec les tendances 2025, la gamme « Tons unis » intègre ces tendances actuelles dans sa palette de 15 coloris où les teintes inspirées de la nature – des nuances de verts, de bleus, de beiges côtoient des nuances plus soutenues comme le bordeaux, le rouge ou le gris anthracite.

Des finitions qui allient esthétique et performance

Qu’il s’agisse de constructions neuves ou de rénovations, les portes stratifiées s’adaptent à tous les projets. Résistantes aux chocs, aux rayures et faciles à nettoyer, les portes intérieures stratifiées sont bien adaptées à des manipulations multiples et parfois peu méticuleuses. De ce fait, leur mise en œuvre dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles d’habitat collectif offre un bon compromis qui marie des intérêts fonctionnels et des intérêts plus esthétiques. Et pour aller plus loin, certaines finitions peuvent bénéficier d’un traitement antibactérien SANITIZED® à base d’ions d’argent.

Indices de réflexion lumineuse et correspondances colorimétriques

Le catalogue de notre nouvelle collection intègre deux éléments d’information objective :

L’indice de réflexion lumineuse qui indique la lumière réfléchie par une surface éclairée, la prise en compte de cet indice peut orienter le choix d’une teinte en fonction de l’implantation de la menuiserie.

La correspondance colorimétrique des tons unis avec les systèmes RAL et NCS permet d’identifier les teintes les plus proches d’autres produits du bâtiment, nous conseillons toutefois de le vérifier à partir d’un échantillon.

