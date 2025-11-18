Pose en diagonale des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade
Publié le 18 novembre 2025
En installant les ardoises selon un angle spécifique, cette technique crée un motif dynamique, idéal pour distinguer votre habitation.
Ce mode de pose est parfait pour les projets de construction comme de rénovation, s’adaptant aussi bien aux maisons contemporaines qu’aux styles plus traditionnels. De plus, la pose en diagonale garantit une protection durable contre les intempéries, tout en mettant en valeur l’élégance des ardoises en fibres-ciment Cedral.
Pour en savoir plus exit_to_app
Hausse des frais de notaire : les primo-accédants et le neuf pas concernés
Rétropédalage du gouvernement. Après avoir annoncé son souhait d’augmenter les droits de mutation – aussi improprement appelés « frais de notaire » – le Premier ministre semble avoir écouté les craintes...
Pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade
Découvrez la pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral, une méthode innovante qui apporte un style moderne et épuré à vos façades.
Pose à Pureau Horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade
Découvrez la pose à pureau horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral, une technique qui apporte une esthétique moderne et épurée à vos toitures et façades.
Le quartier monégasque Mareterra fait exploser les compteurs immobiliers
Les luxueux logements du quartier de Mareterra, gagnés sur la mer à Monaco et livrés fin 2024, ont fait exploser les compteurs du marché immobilier du neuf dans la principauté, où l’ancien n’a pas non...