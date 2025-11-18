Pose en diagonale des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade

En installant les ardoises selon un angle spécifique, cette technique crée un motif dynamique, idéal pour distinguer votre habitation.

Ce mode de pose est parfait pour les projets de construction comme de rénovation, s’adaptant aussi bien aux maisons contemporaines qu’aux styles plus traditionnels. De plus, la pose en diagonale garantit une protection durable contre les intempéries, tout en mettant en valeur l’élégance des ardoises en fibres-ciment Cedral.

