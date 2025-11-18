Pose losangée des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade

En disposant les ardoises en forme de losange, cette technique permet de créer un style original, idéal pour personnaliser vos projets architecturaux.

Parfaitement adaptée aux projets de rénovation ou de construction, la pose en losange offre une combinaison unique de design moderne, transformant vos toitures et façades.

Avec Cedral, laissez libre cours à votre créativité grâce à des ardoises en fibres-ciment, à la fois esthétiques et performantes.

