ConnexionS'abonner
Fermer

Pose losangée des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade

Partager la vidéo
Vidéo

Publié le 18 novembre 2025

Découvrez la pose en losange des ardoises en fibres-ciment Cedral, une méthode qui apporte une dimension géométrique et élégante à vos toitures et façades.

En disposant les ardoises en forme de losange, cette technique permet de créer un style original, idéal pour personnaliser vos projets architecturaux.

Parfaitement adaptée aux projets de rénovation ou de construction, la pose en losange offre une combinaison unique de design moderne, transformant vos toitures et façades.

Avec Cedral, laissez libre cours à votre créativité grâce à des ardoises en fibres-ciment, à la fois esthétiques et performantes.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

 

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
Cedral - Batiweb

Cedral – Solutions durables pour toitures et façades Avec Cedral, l’ardoise et...

2 rue Charles Edouard Jeanneret
78306 Poissy Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.