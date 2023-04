Savare présentera ses produits bois au Forum Bois Construction 2023

Savare en quelques mots

Marque du groupe Eiffage, Savare produit dans ses ateliers français des éléments préfabriqués bois sur mesure : murs et façades à ossature bois, poteaux, planchers et poutres ainsi que des charpentes traditionnelles et industrielles. Tous nos produits sont fabriqués à partir de bois issus de forêts françaises et européennes durablement gérées.

Riche d’un bureau d’études interne d’une trentaine de collaborateurs, nous capitalisons notre valeur ajoutée sur la conception de produits sur-mesure et innovants qui s’adaptent à tous types de projets : logements, bâtiments tertiaires, équipements publics ou encore maisons individuelles. Nous misons sur la mixité des matériaux pour répondre aux contraintes techniques et environnementales de chaque projet.

Construire durablement

Avec l’intégration d’Eiffage Construction Bois en tant qu’entreprise générale au sein du Pôle Solutions Industrialisées d’Eiffage Construction (dont Savare fait partie) de nouveaux projets voient le jour :

Le groupe scolaire Joséphine Baker à Fleury-Mérogis (91) : 1060 m² de murs à ossatures bois et de 3000 m² de caissons de toiture préfabriqués en poutres POSI ® . Ce futur établissement vise le label PassivHauss.

Les nouveaux bureaux d'Eiffage Génie Civil à Limeil-Brevannes (94) : production des poteaux et poutres bois ainsi que des façades à ossature bois pour ce futur bâtiment de 2000m² visant la certification E+C- niveau E3C2.

Nous rencontrer

Lors de la conférence dédiée au Matériaux Biosourcées du 14 avril au FBC 2023, le responsable travaux de Savare ainsi que le cabinet d’architectes (CRR Architecture) qui a participé au projet viendront présenter leur travail sur le fameux Lycée Gergovie de Clermont-Ferrand (63), totalement équipé de murs à ossature bois isolés en paille (BioMOB). Une nouvelle prouesse technique réalisée avec succès par Eiffage Construction Auvergne que nos années d’expérience et notre recherche constante d’optimisation énergétique nous ont permis d’atteindre.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur nos produits, nos valeurs mais aussi nos activités ? Nous serons ravis de vous retrouverez du 12 au 14 avril 2023 à la 12ème édition du Forum Bois Construction qui se déroule au Grand Palais de Lille sur le stand C16. Les équipes Savare mais aussi d’Eiffage Construction Bois seront sur place pour vous accueillir et répondre à vos questions ! N’hésitez pas à participer à la conférence Matériaux Biosourcés le 14 avril à 11h20 pour en apprendre plus sur les performances énergétiques et l’innovation technique réalisées sur le chantier du Lycée Gergovie.

Crédits Photos :

Perspective du groupe scolaire Joséphine Baker : Badia Berger Architectes

Perspective des bureaux Eiffage Génie Civil : Atelier d'Architecture Manuel R. Da Costa

Photos du lycée Gergovie : Joël Damase

