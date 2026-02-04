Poutrelles Grandes Longueurs GF 170 et GF 180
Publié le 04 février 2026
- Portées maximales jusqu’à 8,10 m en montage simple et 9,20 m en montage jumelé avec étais.
- Jusqu’à 6,60 m en montage simple et 7,80 m en montage jumelé sans étais.
- Le poids du plancher est divisé par deux par rapport à une dalle portée.
- En matière d’écoconception, ce plancher émet deux fois moins de CO₂ qu’une dalle portée.
|Montage avec étais
|Montage sans étais
|Jusqu'à 8,10 m en simple
|Jusqu'à 6,60 m en simple
|Jusqu'à 9,20 m en jumelé
|Jusqu'à 7,80 m en jumelé
Les atouts pour vos projets
- Économique : rapidité de pose, économie de fondation.
- Polyvalente : convient aussi bien au marché résidentiel qu'au tertiaire (bureaux et commerces).
- Respectueuse de l’environnement : performance basse empreinte carbone grâce aux économies de béton et d'acier.
- Compatibles avec différents types d'entrevous (entrevous légers ou isolants) et possibilité de montage simple ou jumelé.
- Gestion des réseaux d'évacuation facilitée
