Place aux solutions : EGGER dévoile la collection & services 26+

Il y a deux ans, la Collection & Services 24+ avait rencontré un succès international. Avec l’approche d’une collection évolutive sur deux ans, intégrant des nouveautés qui resteront au catalogue pendant au moins quatre ans, EGGER innove et s’assure de rester pertinent.

« Cette approche nous permet d’apporter des réponses rapides et pertinentes, en phase avec les attentes du marché », explique Hubert Höglauer, Directeur Marketing Produits du groupe EGGER.

Tendances : place aux tonalités beiges

Parmi les nouveautés majeures, les tonalités beiges. Après des années dominées par le blanc puis le noir, les tons beiges s’imposent comme une couleur capable de s’associer à presque toutes les palettes. Ils apportent chaleur, douceur et équilibre visuel, tout en s’intégrant dans un design intemporel, essentiel pour des projets durables et élégants.

Les nouvelles reproductions bois sobres et naturelles en association avec les nouveaux unis et reproductions matière permettent quant à elles d’habiller aussi bien des projets résidentiels que tertiaires, grâce à une esthétique empreinte d'élégance et de sérénité.

©EGGER Holzwerkstoffe

Une gamme PerfectSense élargie et inspirante

L’offre PerfectSense s’enrichit de nouveaux décors, d’une nouvelle qualité de surface et d’un plus haut niveau de services :

pour un meilleur rendu de surface, la finition TM remplace la précédente finition TM9 pour les unis sur support panneaux de particules

désormais, tous les unis disponibles en PerfectSense Matt sont accessibles sur stock aussi bien sur support MDF (finition Premium PM) que sur support de particules (TM)

L’offre PerfectSense passe de 32 à 63 variantes dont 25 couleurs en mats.

Ces teintes s’associent très facilement entre elles et répondent à un besoin essentiel des professionnels : garantir une cohérence parfaite dans toute la chaîne de conception.

PerfectSense Ambiance : l’innovation effet mat-brillant

La finition laquée PerfectSense Ambiance est la toute dernière innovation dans la famille des solutions laquées PerfectSense. Il s'agit d'une nouvelle génération de produits parmi les produits laqués. Nous proposons désormais deux niveaux de brillance et une finition en relief. Véritable innovation, cette finition laquée synchronisée au motif minéral confère en effet un caractère visuel et tactile particulièrement réaliste grâce à l'effet mat et brillant qui est parfaitement coordonné avec le décor. Un véritable feu d'artifice pour les sens.

Décor bois sans répétition : une esthétique saisissante et authentique

Le décor H1316 ST17 Chêne Bookmatch marque un tournant.

Son motif « dosses » se déploie sans aucune répétition sur la largeur et la longueur du panneau, un rendu jusqu’ici uniquement possible avec un placage bois naturel.

Associé à la nouvelle surface ST17 Omnipore Oiled, au toucher proche du bois huilé, il offre une esthétique saisissante.

Ce décor a déjà été primé :

Red Dot Award 2025 – High Design Quality

Interzum Award 2025 – High Product Quality

Plans de travail : finesse et réalisme renforcés

La Collection & Services 26+ s’enrichit de 4 nouveautés particulièrement réalistes avec : l’intégration dans la gamme des plans en 38 mm du Chêne Casella, la déclinaison des nouveaux décors PerfectSense Ambiance dont l’impressionnant réalisme est renforcé par la nouvelle gamme d’épaisseur de 20 mm qui apporte une esthétique contemporaine inspirée de la pierre. Les décors PerfectSense Ambiance (F128 PA, F129 PA, F199 PA) offrent un rendu spectaculaire, mêlant mat et brillant, idéal pour sublimer îlots et comptoirs.

