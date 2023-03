PRB COLOR INFINIFIX : peinture 2 en 1 multisupports intérieurs et extérieurs

Sa formule 2 en 1 assure un résultat optimal pour décorer et protéger vos murs intérieurs et extérieurs. La surface peinte est lavable à l’eau claire et son entretien est facile.



PRB COLOR INFINIFIX s’utilise sur des murs intérieurs et extérieurs, neuf et rénovation. Le produit est disponible en seau de 4 et 13 litres. Plusieurs teintes sont disponibles : teintes des nuanciers PRB, SUN+ et RAL.

Avantages

Solution tout en un : primaire et finition

Adaptée à de nombreux supports

Adhérence extrême

Résistance aux chocs

Lessivable et résistante à l’abrasion

