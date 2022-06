Cinq nouveaux designs enrichissent la gamme de portails PVC de Fybolia Communiqué | 20.06.22

Partager sur :

Modulables, intemporels, résistants et faciles d'entretien, les portails PVC sont des éléments qui participent à l’embellissement de votre propriété. Du modèle le plus sobre, au modèle le plus élaboré, avec des insertions de PMMA de couleur, vous trouverez en Fybolia, le portail PVC qui saura flatter votre maison. Ainsi, c’est une gamme de 30 modèles, déclinable selon différentes formes supérieures qui saura compléter votre décoration extérieure, tout en s’harmonisant parfaitement avec votre portillon et votre clôture.