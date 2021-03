La Société du Grand Paris a sélectionné Cosentino pour équiper les sols des espaces voyageurs des gares du Grand Paris Express. Un projet ambitieux, pour lequel les surfaces Dekton® by Cosentino répondent au cahier des charges.

Explications ci-dessous avec Didier Bourgeois, responsable d'étude matériaux pour la Société du Grand Paris et Jean-Edouard Dumestre, general manager de Cosentino Paris.

Leader mondial dans la production et la distribution de surfaces innovantes pour le monde du design et de l’architecture, Cosentino s’est associé à Sika-Cegecol, Pedrazzini et Veda pour répondre à l'appel d’offre de l'a Société du Grand Paris, et a ainsi obtienu un contrat d’exclusivité pour les 15 ans à venir.

C’est avec Dekton, surface ultra-compacte créée en 2013 et répondant à des besoins de durabilité, de facilité d’entretien, mais aussi de résistance à différents types d’agressions, que le groupe espagnol a su convaincre.



Si chacune des 68 gares du Grand Paris Express fait l’objet d’un projet architectural propre, toutes vont partager un élément commun qui leur confère une cohérence d’ensemble. Ce point commun, c’est le sol, à la fois dans la taille et la couleur des dalles. Pour répondre au cahier des charges, Cosentino a créé une couleur spécifique de Dekton: un gris moyen moucheté clair dans un format 37,5 x 75 cm, de 20mm d’épaisseur. Avec son traitement technologiquement très avancé Grip+, permettant à la surface d’être anti-dérapante, le produit retenu offre en outre une sécurité maximale particulièrement recherchée pour ce type d’aménagement.



Les premières gares du projet devraient voir le jour d’ici à fin 2024. Un marché de grande envergure pour le groupe espagnol, qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives de développement.

