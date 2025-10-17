Le Groupe Cosentino est une société mondiale, espagnole et familiale qui produit et commercialise des surfaces innovantes de grande valeur pour le monde de l'architecture et du design. Il collabore avec ses clients et partenaires pour fournir des solutions qui offrent design et valeur, et qui inspirent la vie de beaucoup de gens.



Cet objectif est réalisable grâce à des marques pionnières et leader sur leurs marchés respectifs, comme Silestone®, Dekton® ou Sensa by Cosentino®. Des surfaces technologiquement avant-gardistes qui permettent la création d'environnements et de designs uniques pour la maison et les espaces publics.



Tous les individus qui travaillent pour le groupe Cosentino partagent le même ADN, composé des traits identitaires suivants:

La consolidation du concept "People" implique une vision globale de nos collaborateurs incluant une dimension personnelle, familiale et motivationnelle. Cette philosophie nous amène à développer des initiatives favorisant un équilibre salutaire entre travail et vie privée, et à offrir à nos employés des prestations sociales adaptées à leurs besoins.



Le savoir-faire du groupe Cosentino :

Gamme Silestone : Leader incontestable des plans de travail depuis 25 ans, Silestone est composé de plus de 90 % de quartz naturel, qui rend les surfaces extrêmement robustes, et offre les propriétés de résistance et de durabilité exceptionnelles dont vous avez besoin dans votre maison.

Gamme Dekton : Les surfaces Dekton® disposent d'un certain nombre de propriétés qui les rendent uniques pour les mises en œuvre intérieures, mais également pour les surfaces extérieures, grâce à leur résistance au soleil; c’est le matériau polyvalent par excellence.

Gamme Sensa : Sensa par Cosentino est la surface en granit naturel du groupe Cosentino, qui tire sa singularité de sa protection anti-taches. Des surfaces élégantes et de haute qualité, aux propriétés fiables et garanties 15 ans.

Gamme Natural Stone : La pierre naturelle du groupe Cosentino. Scalea® par Cosentino est la marque qui inclut toute l'offre de pierre naturelle du Groupe Cosentino, en proposant une option unique et irremplaçable qui allie designs modernes et traditionnels.

