Profilés bord de rive aluminium pour finition de terrasse sur plots

Découvrez une nouvelle gamme de profilés de finition pour terrasses extérieures, conçue comme un système complet répondant aux exigences techniques et esthétiques des professionnels de l’aménagement extérieur. Déclinée en 3 hauteurs, 3 teintes et intégrant l’ensemble des accessoires de montage et d’assemblage, la gamme permet une adaptation précise à toutes les configurations de chantier.

Fabriqués en aluminium anodisé ou laqué, les profilés de bord de rive assurent la protection durable des arêtes de dallage (grès cérame, pierre naturelle, carrelage épais) tout en garantissant une finition nette, continue et parfaitement alignée des rives. Conçus pour résister aux contraintes mécaniques et climatiques (chocs, UV, variations thermiques), ils contribuent à la pérennité des terrasses sur plots réglables autonivelants.

Les trois teintes proposées – gris clair, beige et anthracite – ont été sélectionnées pour s’accorder harmonieusement avec les tendances actuelles du marché des revêtements de sol extérieur. Elles permettent une intégration naturelle avec les dallages minéraux, les carrelages grand format et les ambiances contemporaines, tout en valorisant les lignes périphériques de la terrasse.

Le système repose sur un profilé de base invisible, des profilés de finition de 2,5 m et des pièces dédiées aux jonctions et angles sortants, assurant une pose rapide, des jonctions parfaitement ajustées et une exécution régulière, sans reprise complexe sur chantier.

Grâce à une pose encastrée réalisée simultanément à celle des dalles, les lignes de rive présentent une planéité rigoureuse et un rendu esthétique impeccable, répondant aux standards qualitatifs des chantiers d’aménagement de terrasses extérieures actuels.

Au-delà de ses performances techniques, le système a été conçu pour simplifier la logistique des professionnels. Grâce à son architecture en deux éléments – une base universelle commune et des profilés de finition interchangeables –, il réduit les volumes stockés, facilite le transport et limite l'encombrement sur chantier. Cette conception permet également une gestion optimisée des stocks et une meilleure réactivité lors des approvisionnements.

Pour vos demandes précises, n’hésitez pas à nous contacter.

Vous pourrez indiquer la nature du support, l’épaisseur et la nature du revêtement, l’exposition et le niveau de trafic, une solution adaptée pourra alors vous être proposée, en cohérence avec l’esthétique du projet et les performances attendues.