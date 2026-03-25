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Gravifix, un nouveau fixateur de gravier français lancé

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Nouveaux produits du BTP
Publié le 25 mars 2026 à 11h55, mis à jour le 17 avril 2026 à 17h09, par Raphaël Barrou
Gravifix est un nouveau fixateur de gravier produit par une entreprise basée à Toulouse. Il est destiné aux particuliers et aux professionnels de l’aménagement paysager.
©Gravifix - Batiweb
©Gravifix

C'est un nouveau venu dans les produits d'aménagement extérieur. Gravifix, un fixateur de gravier fabriqué en France (l'entreprise du même nom est basée à Toulouse), annonce le lancement de ses produits destinés aux particuliers comme aux professionnels de l'aménagement paysager. 

Selon la marque, il peut servir à la fois pour les allées piétonnes, les zones décoratives, les bordures et massifs ou encore les terrasses en graviers ou galets. Appliqué par pulvérisation ou par mélange avec les granulats, dans les deux cas, le séchage dure ensuite 24 heures. Mais Gravifix laisse la possibilité de passer une seconde couche, optionnelle, pour consolider le rendu. 

Selon la marque, Gravifix doit permettre la perméabilité du sol

 

Cependant la marque conseille de bien prévoir 48 heures de beau temps pour réaliser les deux couches, précisant que la température doit être comprise entre 10 et 35°C pour l'application

« Gravifix répond à des usages très concrets : il stabilise les graviers tout en facilitant l’entretien au quotidien », affirme Loïc Daniel, chef de produit. « Les feuilles mortes peuvent être retirées par un simple balayage ou soufflage, sans déplacer ni retourner les matériaux. Les aménagements extérieurs restent ainsi propres et fonctionnels dans le temps. » 

La marque parle d'un produit perméable, c'est-à-dire qu'il doit permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol, contrairement au béton, et de limiter le ruissellement. 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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